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NBA／76人輕取綠衫軍 布克飆35分踢館溜馬

體育新聞組／綜合報導
76人這場比賽掌控全局，大勝塞爾蒂克。（美聯社）
76人這場比賽掌控全局，大勝塞爾蒂克。（美聯社）

前一場比賽在主場被黃蜂斬斷7連勝的76人，14日把悶氣全部發洩在來訪的綠衫軍身上；除了一開始落後6分，接下來完全掌控比賽，全場最多領先達22分，最終以111：99輕取塞爾蒂克，終結對方3連勝。另場比賽，太陽隊布克飆35分，率隊擊敗溜馬。

影音來源：You6ube

在76人大幅領先情況下，安比德（Joel Embiid）此役僅出手15次，得到25分13籃板6助攻，中止連續8場比賽至少30分的表現；馬克西（Tyrese Maxey）拿下23分5助攻，小柯瑞（Seth Curry）17分7助攻，哈里斯（Tobias Harris）17分9籃板。

14日另一場太陽與溜馬的比賽，溜馬吉祥物暴龍前場與布克（Devin Booker）「卯上」，場邊大動作干擾後者罰球掀起話題。溜馬14日就特地搬出充氣暴龍，賽前向布克「示威」，不過此舉顯然沒啟到太大作用，他還是攻下全場最高35分，率隊以112：94踢館成功。

溜馬此役上半場進攻疲軟，僅以3成出頭命中率獲38分，太陽搶占比賽主導權，一度領先達14分，但沒想到對手第3節攻勢猛烈，竟取得反超；所幸布克挺身，單節獨攬22分，才又把對手壓了回去，而溜馬攻勢事後證明也只是曇花一現。

末節前4分鐘只拿2分，太陽順勢甩開溜馬糾纏，分差越拉越開往接近20分去，賞給溜馬近10場第9敗。數據上，艾頓（Deandre Ayton）也添27分、12籃板，保羅（Chris Paul）送9助攻；溜馬以哈勒戴（Justin Holiday）得到25分居首。

溜馬搬出吉祥物充氣暴龍「示威」，仍不敵太陽。（視頻截圖）
溜馬搬出吉祥物充氣暴龍「示威」，仍不敵太陽。（視頻截圖）

柯瑞

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