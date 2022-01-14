NBA／柯瑞連8場命中率不及5成：公鹿擁有冠軍基因

柯瑞連續8場比賽命中率不及五成。（路透）

公鹿13日在主場迎戰勇士 的比賽中，靠著嚴密的防守在上半場就取得高達39分領先優勢，還讓勇士主控柯瑞 僅拿下12分，也迫使他連續8場比賽命中率不及五成，刷新個人生涯紀錄，而柯瑞（Stephen Curry）賽後也稱讚衛冕軍公鹿，已經是一支擁有冠軍基因的球隊。

上賽季拿下隊史第二座，也是睽違50年來首座冠軍的公鹿，儘管本賽季初一度陷入亂流，近來也遭遇傷兵和聯盟健康與安全協議導致人手短缺，不過繼日前扳倒籃網後，今天又在主場大勝勇士，一連擊敗兩支冠軍熱門球隊，逐漸找回衛冕軍的氣勢。

對於球隊在主控哈勒戴仍因傷缺陣的情況下，仍是擊敗強敵勇士，此役拿下30分、12籃板、11助攻大三元的「字母 哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）說：「不知道為什麼我們在這種重大比賽表現特別優秀，但歸根究底我們都應該建立良好的習慣並讓此一路維持，不管是激勵人心的大比賽，還是沒人觀賽的比賽，我們都要持續養成良好的習性，這樣才有可能在5、6月的比賽（季後賽）中仍有出色的表現。」

反觀開季一度登上戰績龍頭的勇士，近來則是陷入低潮，尤其是球隊一哥柯瑞在進入2022年後手感持續低迷，也連帶影響到球隊的攻勢，在今天不敵公鹿後，他也大方給予公鹿讚賞，「公鹿是一支優秀的球隊，顯然他們現在已經具有冠軍基因，並且能在防守端與空間感上給予對手很大的壓力，而我們今天從開賽就打得很糟糕，讓一切都亂了調。」