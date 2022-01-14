NBA／灰熊兵多將廣力退灰狼 11連勝續寫紀錄

灰熊勇奪11連勝，持續刷新隊史紀錄。 （路透）

兵多將廣的灰熊在今天主場對灰狼的比賽中，靠著克拉克（Brandon Clarke）、貝恩（Desmond Bane）和庫查爾（John Konchar）在第四節最後聯手攻下11分，幫助球隊擺脫對手糾纏，以116：108擊退灰狼，勇奪11連勝，持續刷新隊史紀錄。

灰熊在最近25場比賽中豪取21勝，戰績提升到30勝14敗，成為聯盟第3支拿到30勝的球隊，排名西區第3，距離前面的太陽和勇士 僅剩3場、1.5場勝差。

貝恩拿下21分3籃板2助攻4抄截，傑克森（Jaren Jackson Jr.）20分5籃板5阻攻，莫蘭特（Ja Morant）16分9助攻8籃板；替補的庫查爾貢獻15分17籃板3助攻，克拉克14分8籃板。

愛德華（Anthony Edwards）在上半場獨拿25分，幫助灰狼取得60：53的領先優勢，不過莫蘭特和貝恩第三節聯手攻下19分，帶動灰熊單節打出37：24的攻勢，一舉超前。

灰熊第四節多點開花，灰狼則是看羅素（D'Angelo Russell）和唐斯（Karl-Anthony Towns）表演，兩人合拿19分，終場前2分45秒灰狼一度領先1分，但接下來灰熊殺出11：0的攻勢，直接終結對手。

愛德華砍進5記三分球，飆出30分4助攻；羅素19投11中包括6記三分球，獨拿29分6助攻3籃板，唐斯25分9籃板3助攻2阻攻。范德比爾特（Jarred Vanderbilt）8分13籃板。