NBA／浪花兄弟結凍 字母哥大三元痛宰勇士

安戴托昆波（左）上演大三元，率領公鹿痛宰勇士。（路透）

全聯盟戰績第二的勇士 在13日作客密爾瓦基的比賽中遭逢嚴重挫敗，上半場慘輸39分之多，寫下隊史自1963年以來半場最多輸分紀錄；衛冕軍公鹿可說是全場輾壓對手，在安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）大三元領軍下，以118：99痛宰勇士。

勇士此役依然少了格林（Draymond Green），不過湯普森（Klay Thompson）仍是先發上陣。一開賽安戴托昆波就獨拿8分，帶動公鹿一波18：4的猛烈攻勢，從而開啟了「屠殺之旅」。

首節安戴托昆波和米道頓（Khris Middleton）各拿下11分，公鹿取得16分領先優勢，第二節之初又殺出一波11：3的進攻，一口氣將差距拉開到20分以上。

公鹿第二節豪取40分，上半場結束，安戴托昆波和波提斯（Bobby Portis）合砍40分，甚至壓過勇士全隊總得分。39分的分差也是勇士自1962-63年搬到加州 以來最大半場輸分紀錄。

在戰況一面倒的情況下，比賽早早進入垃圾時間，先前5戰吞下4敗的公鹿取得一場振奮士氣的大勝，而勇士則是最近5場比賽吞下4敗，仍未走出低潮。

安戴托昆波17投11中包括12罰8中，攻下30分12籃板11助攻3阻攻，本季第3次大三元，生涯累積28次，追平喬丹 （Michael Jordan）次數，並列史上第18名。

公鹿團隊命中率達51.2%，並轟進18顆三分球。米道頓拿到23分7助攻5籃板，波提斯20分7籃板，艾倫（Grayson Allen）15分5籃板。

勇士陣中以維金斯（Andrew Wiggins）的16分為最高，柯瑞（Stephen Curry）上場29分鐘，11投4中僅得12分8籃板4助攻2抄截，湯普森11分；新秀庫明加（Jonathan Kuminga）得到15分7籃板。