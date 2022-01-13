NBA／無視小球迷擊掌 莫蘭特：他穿勇士球衣

莫蘭特（後）轟29分為灰熊全隊之最，擋下柯瑞（前）大三元表現。（Getty Images）

連勝不止的灰熊隊11日在主場迎戰勇士 隊，儘管讓勇士主控柯瑞 （Stephen Curry）拿下大三元，但灰熊靠著莫蘭特（Ja Morant）最後一分鐘連得5分，包括一記致命三分打，以116：108收下10連勝，好表現也讓剛復出的勇士射手湯普森（Klay Thompson）都直言難纏。

去年底復出後狀態漸入佳境的莫蘭特，帶領灰熊拉出連勝佳績，進入2022年後還未吞下過敗仗，成為聯盟近況最火熱的球隊，他本場再度攻下29分、8助攻、5籃板，擊敗聯盟排名第2的勇士。

在倒數28秒完成致命三分打後，莫蘭特一度走出底線對著場邊球迷吶喊，不過一名身穿勇士球衣的小球迷要與他擊掌卻遭無視，莫蘭特賽後解釋，「他那件球衣對我們不尊重，看起來想為我們歡呼，卻穿了對方球衣；我必須向他致歉，如果有人找到他的聯絡方式，我會送他一件我的球衣。」

莫蘭特前一季多次談到尊重問題，認為灰熊並沒有得到對手應有的尊重，這波10連勝不僅擊敗了聯盟排名前兩名的太陽與勇士，還擊敗冠軍熱門的籃網與湖人 ，昨天賽後他說：「我敢打賭，我們現在已經得到尊重了。」

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）同意莫蘭特的說法，認為灰熊過去幾年重新打造，現在已是聯盟最好的隊伍之一。

湯普森被問到灰熊的表現是否讓他想起過去的勇士時，他說：「他們確實是好球隊，甚至是西區最難纏，但我們球隊獨一無二，而且不斷改變比賽方式。」