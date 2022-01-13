我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民調：經濟、疫情因素 拜登支持率跌至33%新低

美國飆到「40年來最高」的7%通膨率…代表什麼？

NBA／無視小球迷擊掌 莫蘭特：他穿勇士球衣

體育新聞組／綜合報導
莫蘭特（後）轟29分為灰熊全隊之最，擋下柯瑞（前）大三元表現。（Getty Images）
莫蘭特（後）轟29分為灰熊全隊之最，擋下柯瑞（前）大三元表現。（Getty Images）

連勝不止的灰熊隊11日在主場迎戰勇士隊，儘管讓勇士主控柯瑞（Stephen Curry）拿下大三元，但灰熊靠著莫蘭特（Ja Morant）最後一分鐘連得5分，包括一記致命三分打，以116：108收下10連勝，好表現也讓剛復出的勇士射手湯普森（Klay Thompson）都直言難纏。

去年底復出後狀態漸入佳境的莫蘭特，帶領灰熊拉出連勝佳績，進入2022年後還未吞下過敗仗，成為聯盟近況最火熱的球隊，他本場再度攻下29分、8助攻、5籃板，擊敗聯盟排名第2的勇士。

在倒數28秒完成致命三分打後，莫蘭特一度走出底線對著場邊球迷吶喊，不過一名身穿勇士球衣的小球迷要與他擊掌卻遭無視，莫蘭特賽後解釋，「他那件球衣對我們不尊重，看起來想為我們歡呼，卻穿了對方球衣；我必須向他致歉，如果有人找到他的聯絡方式，我會送他一件我的球衣。」

莫蘭特前一季多次談到尊重問題，認為灰熊並沒有得到對手應有的尊重，這波10連勝不僅擊敗了聯盟排名前兩名的太陽與勇士，還擊敗冠軍熱門的籃網與湖人，昨天賽後他說：「我敢打賭，我們現在已經得到尊重了。」

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）同意莫蘭特的說法，認為灰熊過去幾年重新打造，現在已是聯盟最好的隊伍之一。

湯普森被問到灰熊的表現是否讓他想起過去的勇士時，他說：「他們確實是好球隊，甚至是西區最難纏，但我們球隊獨一無二，而且不斷改變比賽方式。」

勇士 柯瑞 湖人

上一則

澳網／簽證被撤退賽 捷克女將向澳網索賠

下一則

NBA／撲球險把厄文弄傷 拓荒者小將不認錯

延伸閱讀

NBA／勇士4場比賽吞3敗 三巨頭合體再等等

NBA／勇士4場比賽吞3敗 三巨頭合體再等等
NBA／勇士球迷想擊掌 莫蘭特覺得被冒犯：除非脫掉球衣

NBA／勇士球迷想擊掌 莫蘭特覺得被冒犯：除非脫掉球衣
NBA／勇士不敵灰熊 湯普森復出直言「上場時間」大挑戰

NBA／勇士不敵灰熊 湯普森復出直言「上場時間」大挑戰
NBA／暌違941天回歸 湯普森笑納2紀錄

NBA／暌違941天回歸 湯普森笑納2紀錄

熱門新聞

谷愛凌本月8日在加州比賽。(Getty Images)

滑雪好手谷愛凌代表中國參加冬奧 是否放棄美籍成疑

2022-01-10 21:22
網壇世界球王約克維奇。(美聯社)

球王約克維奇認了 明知新冠檢測陽性還接受記者採訪

2022-01-11 22:10
約克維奇發生澳洲入境風波後，7日首度發文感謝各界支持。（路透）

澳洲簽證被取消 約克維奇打破沉默：感謝全世界支持

2022-01-07 19:02
圖為墨爾本機場。（美聯社）

澳網醫療豁免無用？約克維奇為何被澳洲「強制遣返」

2022-01-06 00:48
林書豪9日在CBA生涯首度得分掛0，還發生5次失誤，堪稱最慘一役。 新華社

CBA／林書豪0分5失誤淪「0來瘋」 球評：他在傷害球隊

2022-01-10 05:57
澳洲副總理喬伊斯要求約克維奇（圖）說出實情。（路透）

如何取得醫療豁免？澳洲副總理要約克維奇「說出真相」

2022-01-07 00:03

超人氣

更多 >
佛奇：Omicron如野火燎原 美國每個人都可能感染

佛奇：Omicron如野火燎原 美國每個人都可能感染
N95口罩能重複用幾次？專家：視情況而定

N95口罩能重複用幾次？專家：視情況而定
CDC未改變戴口罩指南 但N95售價飆到「荒謬」

CDC未改變戴口罩指南 但N95售價飆到「荒謬」

舊金山聖荷西獨立屋 高出要價百萬成交 地產專家：市場瘋狂

舊金山聖荷西獨立屋 高出要價百萬成交 地產專家：市場瘋狂
美議員提疫調草案 中方90天內若不配合就制裁

美議員提疫調草案 中方90天內若不配合就制裁