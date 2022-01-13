NBA／雙槍合砍67分 綠衫軍驅溜馬迎3連勝

布朗（左）攻下34分5籃板3助攻。（歐新社）

波士頓 雙槍12日聯手出擊，布朗（Jaylen Brown）19投11中包括命中7記三分球，攻下34分5籃板3助攻，泰托姆（Jayson Tatum）同樣19投11中，貢獻33分7籃板4助攻2抄截2阻攻，帶領塞爾蒂克以119：100輕取溜馬，贏得3連勝。

來源：聯合影音網

在前一次兩隊交手中，布朗和泰托姆也是合力拿下50分，幫助球隊在延長賽過關。這場大勝中，除了雙槍的強勢發揮外，施羅德（Dennis Schroder）11投7中，高效率拿到23分，綠衫軍全場轟進18記三分球，投籃命中率也超過5成。

上半場領先5分的塞爾蒂克，第三節在施羅德和布朗合拿21分的帶動下，發動猛攻將差距一口氣拉開到19分差，奠定勝利基礎。

透納（Myles Turner）拿到18分，沙波尼斯（Domantas Sabonis）17分6籃板6助攻2抄截，勒佛特（Caris LeVert）16分，哈勒戴（Justin Holiday）13分；波格登（Malcolm Brogdon）缺席將近一個月後重新回歸，他上場17分鐘，7投3中得到6分2助攻。

溜馬在最近9場比賽中吞下8敗，戰績僅15勝27敗，排名東區倒數第3。