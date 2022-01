NBA／「為何球沒傳給我？」巫師兩將吵起來差點互毆

在主將比爾(Bradley Beal)觸發健康安全協議缺席下,巫師仍在關鍵時刻挺住壓力,以122:118力退雷霆,不過此役中場時間卻傳出內鬨,巫師陣中兩名湖人 舊將哈瑞爾(Montrezl Harrell)與波普(Kentavious Caldwell-Pope)發生激烈肢體衝突。

根據《The Athletic》記者查拉尼亞(Shams Charania)爆料,哈瑞爾對於波普在上半場結束前沒有將球傳給自己感到相當不滿,於是兩人邊交換意見邊走進休息室,不料走到一半雙方開始揮拳相向,所幸被身旁的隊友拉開事件才沒有再升級。

查拉尼亞表示,雙方雖然糾纏在一起,但沒有真的揮拳在對方身上,而且之後兩人也沒有再爭吵,算是不幸中的大幸。

波普此役攻下16分、3助攻、3籃板、2火鍋,外帶3顆三分球;哈瑞爾則從板凳出發挹注12分、7籃板和2助攻。

This appears to be the end of 1st half play that led to an apparent halftime altercation between Montrezl Harrell and KCP, as reported by @ShamsCharania. You can see Harrell and KCP start talking on their way to the locker room. pic.twitter.com/hoXaHMecMF