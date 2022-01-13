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NBA／「為何球沒傳給我？」巫師兩將吵起來差點互毆

體育新聞組／綜合報導
巫師陣中兩名湖人舊將哈瑞爾（圖）與波普發生激烈肢體衝突。（路透）
巫師陣中兩名湖人舊將哈瑞爾（圖）與波普發生激烈肢體衝突。（路透）

在主將比爾（Bradley Beal）觸發健康安全協議缺席下，巫師仍在關鍵時刻挺住壓力，以122：118力退雷霆，不過此役中場時間卻傳出內鬨，巫師陣中兩名湖人舊將哈瑞爾（Montrezl Harrell）與波普（Kentavious Caldwell-Pope）發生激烈肢體衝突。

根據《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）爆料，哈瑞爾對於波普在上半場結束前沒有將球傳給自己感到相當不滿，於是兩人邊交換意見邊走進休息室，不料走到一半雙方開始揮拳相向，所幸被身旁的隊友拉開事件才沒有再升級。

查拉尼亞表示，雙方雖然糾纏在一起，但沒有真的揮拳在對方身上，而且之後兩人也沒有再爭吵，算是不幸中的大幸。

波普此役攻下16分、3助攻、3籃板、2火鍋，外帶3顆三分球；哈瑞爾則從板凳出發挹注12分、7籃板和2助攻。

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