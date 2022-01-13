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NBA／詹姆斯34分做白工 湖人作客慘遭國王逆轉

記者蔡佳霖／綜合外電報導
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12日作客沙加緬度的湖人在比賽中丟掉一度領先14分的優勢，特別是第三節被國王殺出40：23的猛烈攻勢，陷入苦苦追分的艱困局面。儘管詹姆斯在第四節最後連續追分，將差距縮小到2分差，但隨即福克斯（De'Aaron Fox）和梅圖（Chimezie Metu）拿下關鍵5分，幫助球隊以125比116力壓紫金軍團。

國王上演逆轉秀，中止近期5連敗，同時也迫使湖人吞下2連敗。

福克斯21投11中攻下29分4籃板4助攻，巴恩斯（Harrison Barnes）14投9中得到23分7籃板，巴格利（Marvin Bagley III）進帳16分9籃板，3人在第三節合力搶下29分，國王一波16：2的進攻，一口氣扭轉戰局，反而領先13分。

第四節投進重要三分球、澆熄湖人反撲氣燄的梅圖，此役得到14分7籃板4助攻2抄截2阻攻；哈利伯頓（Tyrese Haliburton）14分10助攻。希爾德（Buddy Hield）10分。

詹姆斯第四節獨拿12分，試圖力挽狂瀾，他這場比賽29投13中拿到34分7籃板6助攻，連3場至少30分也是本季第19次破30分。

蒙克三分球9投6中進帳22分7籃板3助攻2阻攻，里夫斯10投7中包括4記三分球，得到19分；衛斯特布魯克（Russell Westbrook）14投僅2中，獲得8分6助攻12籃板。

湖人雖然轟進16記三分球，但團隊命中率僅42.9%，遠落後國王的55.1%。

湖人 哈利

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