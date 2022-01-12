NBA／勇士球迷想擊掌 莫蘭特覺得被冒犯：除非脫掉球衣

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挾帶9連勝火熱狀態對決勇士 ，灰熊11日以116：108拿到10連勝，西區排名已經來到直接威脅到爵士、勇士與太陽三雄的地步。莫蘭特（Ja Morant）攻下全場最高29分，更展現不怯場氣勢，他賽後也強調自己關鍵殺手特質。

「我喜歡承受這樣勝負一肩扛的壓力，我自認這是我最能發光發熱的時刻，我樂於出手，不管結果是進或不進」，莫蘭特指出，勇士指派防守王牌小裴頓（Gary Payton II）主力盯防，一度造成不小麻煩，但莫蘭特還是及時找到破繭而出之道。

值得一提是，當莫蘭特完成終結比賽的精彩上籃，灰熊主場有小球迷想上前跟他擊掌，但對方卻是身穿勇士球迷，因此只換來莫蘭特置之不理，他賽後也說：「他穿這球衣有些不尊重人，他想跟我擊掌慶祝，但卻穿勇士球衣，我事後為我反應道歉，但當下我是覺得除非你脫掉，我才要跟你擊掌。」

莫蘭特也說歡迎大家給他小球迷聯絡方式，自己會免費奉送上灰熊球衣。事實上，他對於自家球迷支持對手確實有些感冒，過去當湖人 來作客時，灰熊贏球後，莫蘭特也曾指出，「得想辦法讓那些穿紫金球衣來看球的人傷心回家，想穿等到去洛城看球再穿吧」。