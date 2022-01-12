NBA／厄文回歸後全能表現 對手主帥誇讚：技巧最佳控衛

厄文（右）連兩場比賽拿下22分，全能表現連對手主帥都大讚。（美聯社）

開季因拒打疫苗缺席多場的籃網球星厄文 （Kyrie Irving），回歸首戰助隊擊敗溜馬，10日第2戰雖攻下22分，但球隊以108：114敗給拓荒者隊。不過對手拓荒者總教練畢拉普斯（Chauncey Billups）對籃網主控厄文滿口稱讚，甚至稱厄文是史上技巧最好的控球後衛。

受到疫情影響，從去年12月23日延至1月11日舉行的籃網、拓荒者之戰，兩隊都在連兩日出賽的情況下對決，籃網「大鬍子」哈登（James Harden）因膝傷缺陣，由兩大球星杜蘭特（Kevin Durant）、厄文（Kyrie Irving）領銜出賽。厄文繳出22分、8籃板、4助攻的全能數據，連兩戰攻下22分；畢拉普斯稱讚他是史上技術最成熟的控球後衛之一，「就技術方面，不談別的，我認為他是這個位置技術最好的球員。」「他的投籃令人難以置信，還是比外界預期更好的傳球手，甚至還具有冠軍血統。」

籃網教頭奈許（Steve Nash）也同意畢拉普斯對厄文的評價，「這很難反駁。」奈許提到，像勇士 當家球星柯瑞 （Stephen Curry）的遠距離投射能力無庸置疑，但就持球、傳導等其他技巧，綜合評估下來厄文仍是其中之最。

雖然球隊輸球，厄文聽到畢拉普斯的讚賞，不忘感謝這位前總冠軍賽MVP的美言，「他是冠軍球員、冠軍控衛，這給我很大的動力，讓我想要與隊友一起寫下歷史，創造偉大藍圖。」

籃網明星前鋒杜蘭特，繼前一場出賽43分鐘後，此役又打了42分鐘，拿下28分、10籃板、5助攻；對於近4戰有3場出賽超過40分鐘，被問到是否覺得工時過長、願不願意接受輪休安排時，杜蘭特笑說：「不，那我寧願死在那裡。」

他表示，一點都不擔心工作量，除非教練希望他休息一天，自己不會主動要求，所以會一直出賽。