我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈薩克總統：俄主導維和部隊2天後開始撤離

約克維奇被控「入境申報不實」 案情恐再轉彎

NBA／厄文回歸 拓荒者總教頭讚：史上技巧最佳控衛

記者曾思儒／即時報導
拓荒者贏球後教頭畢拉普斯不忘稱讚對手厄文是史上技巧最好的控球後衛。路透
拓荒者贏球後教頭畢拉普斯不忘稱讚對手厄文是史上技巧最好的控球後衛。路透

開季因拒打疫苗缺席多場的籃網隊球星厄文（Kyrie Irving），回歸首戰助隊擊敗溜馬隊，今天第2戰雖攻下22分但球隊以108：114敗給拓荒者隊，不過拓荒者隊總教練畢拉普斯（Chauncey Billups）仍對厄文滿口稱讚，甚至稱厄文是史上技巧最好的控球後衛。

曾拿過2004年總冠軍賽MVP的畢拉普斯，今天賽前提到對手時，用了「巫師」形容厄文，稱他觀賞性極高，畢拉普斯說：「我個人認為，就這個位置來說，厄文的技巧是史上最佳。不談別的，就只說技巧，我認為他是我看過這位置的最好球員。」

畢拉普斯解釋說，厄文有不可思議的籃子，也有非常好的傳球視野，且樂於幫助隊友，「他不只自己來，也會傳球。他拿過冠軍，帶來了冠軍因子，我認為他可能投進我看過最重要的季後賽進球。」

拓荒者教頭還提到，籃網除厄文，還有MVP等級的杜蘭特（Kevin Durant）和哈登（James Harden），「三巨頭」合體時當然會是非常難纏的對手。

哈登今天因傷缺陣，籃網「三巨頭」仍沒到齊，不過籃網教頭奈許（Steve Nash）也很同意畢拉普斯對厄文的評價。

「這很難反駁。」奈許提到，像勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）的遠距離投射能力無庸置疑，但就持球、傳導等其他技巧，綜合評估下來厄文仍是其中之最。

厄文 勇士 柯瑞

上一則

NBA／躋身MVP爭奪行列 詹皇強調代表球隊在贏球

延伸閱讀

NBA／厄文客場復出 狀態受教頭盛讚

NBA／厄文客場復出 狀態受教頭盛讚
NBA／厄文復出三巨頭合體 籃網第4節逆轉溜馬

NBA／厄文復出三巨頭合體 籃網第4節逆轉溜馬
NBA／尊重因防疫規定禁賽 厄文：感激能回歸客場比賽

NBA／尊重因防疫規定禁賽 厄文：感激能回歸客場比賽
NBA／復出首戰1/5打溜馬 厄文失眠

NBA／復出首戰1/5打溜馬 厄文失眠

熱門新聞

北美職業冰球NHL溫哥華加人隊一位球迷（左）發現一名球隊人員（右）頸部長痣，懷疑是癌，沒想到提醒就醫的舉動救了他一命。（圖取自twitter.com/Canucks）

球迷見痣疑癌提醒就醫 NHL球隊人員找到恩人致謝

2022-01-03 16:11
谷愛凌本月8日在加州比賽。(Getty Images)

滑雪好手谷愛凌代表中國參加冬奧 是否放棄美籍成疑

2022-01-10 21:22
約克維奇發生澳洲入境風波後，7日首度發文感謝各界支持。（路透）

澳洲簽證被取消 約克維奇打破沉默：感謝全世界支持

2022-01-07 19:02
年僅18歲的女子自由式滑雪好手谷愛凌。Getty Images

北京冬奧 法新社點名5位最受矚目運動員

2022-01-03 17:10
圖為墨爾本機場。（美聯社）

澳網醫療豁免無用？約克維奇為何被澳洲「強制遣返」

2022-01-06 00:48
澳洲副總理喬伊斯要求約克維奇（圖）說出實情。（路透）

如何取得醫療豁免？澳洲副總理要約克維奇「說出真相」

2022-01-07 00:03

超人氣

更多 >
法拉盛槍響 華裔男遭當街射殺 嫌犯在逃

法拉盛槍響 華裔男遭當街射殺 嫌犯在逃
國民黨前立委龐建國墜樓亡 12字訣別：不公不義的台灣，我生不如死

國民黨前立委龐建國墜樓亡 12字訣別：不公不義的台灣，我生不如死
查疫苗卡影響大 全美餐館年收冠軍 陳氏蟹屋暫停營業

查疫苗卡影響大 全美餐館年收冠軍 陳氏蟹屋暫停營業
耶魯、康乃爾等16名校 遭控合謀限制申請助學金

耶魯、康乃爾等16名校 遭控合謀限制申請助學金
紐約市明迎近3年來最冷一天 跌破華氏20度 體感達零度

紐約市明迎近3年來最冷一天 跌破華氏20度 體感達零度