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NBA／湯瑪斯1.4秒絕殺 籃網延長賽拔馬刺

體育新聞組／綜合報導
湯瑪斯（右）在剩下1.4秒出手命中，成為致勝球。（路透）
湯瑪斯（右）在剩下1.4秒出手命中，成為致勝球。（路透）

籃網主場迎戰馬刺，雙方一路廝殺到延長賽，靠著湯瑪斯（Cameron Thomas）在剩下1.4秒一記騎馬射箭的出手命中致勝球，幫助球隊以121：119險勝馬刺結束近期主場5連敗。

「我們原本戰術是設計要拉開一邊讓杜蘭特單打，但在馬刺選擇包夾防守後，我得到了出手的機會。」湯瑪斯談到關鍵一擊，「我只是相信自己所做的工作，和在比賽中付出的努力。」

籃網前三節打完僅領先馬刺2分，哈登（James Harden）第四節獨拿13分，一度讓球隊取得12分領先，但剩下4分鐘比賽籃網卻是一分未得，反讓馬刺殺出一波10：0攻勢，將比賽逼進延長。

「每場比賽都會有不同的挑戰，所以我們必須努力克服並且還要做得更好。」杜蘭特（Kevin Durant）說。籃網全場出現22次失誤，創下今年賽季新高。

杜蘭特21投11中拿到28分6助攻4籃板3阻攻，哈登26分12助攻7籃板，克萊斯頓（Nicolas Claxton）16分14籃板，籃板寫下生涯新高；米爾斯（Patty Mills）13分6籃板4助攻2阻攻，湯瑪斯得到11分6籃板。

華克（Lonnie Walker IV）先發攻下生涯新高25分，墨瑞（Dejounte Murray）19分12助攻9籃板，又和大三元擦肩而過；富比士（Bryn Forbes）18分5助攻3籃板，伯爾特（Jakob Poeltl）11分12籃板3抄截2阻攻。

馬刺陣中共7人得分雙位數，普里莫（Joshua Primo）12分3助攻，貝茲‧裘普（Keita Bates-Diop）10分6籃板，蘭德爾（Jock Landale）10分5助攻3籃板。

「我為我們的球員感到驕傲，雖然部分球員無法上場，但我認為場上的球員挺身而出，他們打得非常努力。」主帥波波維奇（Gregg Popovich）說。馬刺在最近7場比賽中輸掉6場。

馬刺 中共

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