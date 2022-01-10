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NBA／老鷹不敵快艇 波格丹諾維奇：我們打得很糟

體育新聞組／綜合報導
柯菲（右）12投8中，包括命中5記三分球，拿下平生涯最佳的21分。(路透)
柯菲（右）12投8中，包括命中5記三分球，拿下平生涯最佳的21分。(路透)

快艇人手欠缺的情況下，在NBA和發展聯盟之間浮沉的柯菲（Amir Coffey）把握住機會，他在9日比賽中12投8中，包括命中5記三分球，拿下平生涯最佳的21分，外帶5籃板3助攻，快艇全隊7人得分雙位數，在主場以106：93力退老鷹，結束3連敗。

伊巴卡（Serge Ibaka）替補上場8投7中拿到16分，莫里斯（Marcus Morris Sr.）15分，祖巴茲（Ivica Zubac）8分13籃板，貝頓（Nicolas Batum）10分8籃板3助攻，傑克森（Reggie Jackson）12分3籃板3助攻，布萊德索（Eric Bledsoe）12分7助攻，曼恩（Terance Mann）10分7籃板。

快艇在首節取得領先後便一路掌控比賽局勢，進入到第四節更一度領先19分。快艇團隊命中率47.8%壓過老鷹，迫使對手只命中7記三分球，籃板球也取得47：39的優勢。

「感覺很棒。我們展現身體對抗性，禁區掌握制空權。對手是很難擊敗的球隊，我們球員打得很努力也很有韌性。」泰隆魯（Tyronn Lue）說。

老鷹狀態依舊不振，波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）表示：「顯然還有很多問題，我不知道主要問題出在哪。我們必須照照鏡子承認自己現在真的打得很糟糕。我們不能說我們是一支好球隊，因為我們真的不是。」

波格丹諾維奇得到19分6籃板；楊恩（Trae Young）21投8中僅得到19分7助攻，中止連續17場至少25分的紀錄。

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