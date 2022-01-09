NBA／傑克森掀翻快艇 灰熊8連勝平隊史紀錄
雖然莫蘭特（Ja Morant）休兵未出賽，布魯克斯（Dillon Brooks）還在第二節初不慎扭傷左腳踝，被迫退場，不過兵多將廣的灰熊面對陣容殘缺的快艇，上半場仍取得兩位數領先優勢，第四節最多更領先達25分，終場以123：108輕取對手。
灰熊順利贏得8連勝追平隊史紀錄，他們曾5度拿到8連勝，也是2015年以來首次。灰熊在過去12場客場比賽中拿下11勝，唯一一場失利就是敗給勇士。
傑克森（Jaren Jackson Jr.）此役大發神威，攻下26分8籃板3助攻5阻攻3抄截，貝恩（Desmond Bane）砍進5記三分球，得到23分7籃板4助攻2抄截，瓊斯（Tyus Jones）18分5籃板5助攻；替補的克拉克（Brandon Clarke）貢獻18分15籃板，梅爾頓（De'Anthony Melton）8分11籃板6助攻。
快艇陣中以莫里斯（Marcus Morris Sr.）的29分8籃板表現最佳，傑克森（Reggie Jackson）18分，波士頓（Brandon Boston Jr.）13分5籃板，曼恩（Terance Mann）9分8籃板2抄截。
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