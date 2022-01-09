我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

居家檢測大缺 民眾放棄快篩 確診「絕對少算」

收到「紓困款免稅」先別丟 IRS來信非詐騙

NBA／傑克森掀翻快艇 灰熊8連勝平隊史紀錄

體育新聞組／綜合報導
傑克森（左）一人拿下26分，率灰熊123：108打退快艇。（路透）
傑克森（左）一人拿下26分，率灰熊123：108打退快艇。（路透）

雖然莫蘭特（Ja Morant）休兵未出賽，布魯克斯（Dillon Brooks）還在第二節初不慎扭傷左腳踝，被迫退場，不過兵多將廣的灰熊面對陣容殘缺的快艇，上半場仍取得兩位數領先優勢，第四節最多更領先達25分，終場以123：108輕取對手。

灰熊順利贏得8連勝追平隊史紀錄，他們曾5度拿到8連勝，也是2015年以來首次。灰熊在過去12場客場比賽中拿下11勝，唯一一場失利就是敗給勇士

傑克森（Jaren Jackson Jr.）此役大發神威，攻下26分8籃板3助攻5阻攻3抄截，貝恩（Desmond Bane）砍進5記三分球，得到23分7籃板4助攻2抄截，瓊斯（Tyus Jones）18分5籃板5助攻；替補的克拉克（Brandon Clarke）貢獻18分15籃板，梅爾頓（De'Anthony Melton）8分11籃板6助攻。

快艇陣中以莫里斯（Marcus Morris Sr.）的29分8籃板表現最佳，傑克森（Reggie Jackson）18分，波士頓（Brandon Boston Jr.）13分5籃板，曼恩（Terance Mann）9分8籃板2抄截。

快艇 勇士 波士頓

上一則

NBA／連10場破25分 詹姆斯改寫喬丹紀錄

下一則

澳網／約克維奇染疫時間點 英媒提2疑點

延伸閱讀

場邊人語／叔姪佳運 職籃躋進

場邊人語／叔姪佳運 職籃躋進
NBA／哈登、杜蘭特強勢演出無用 籃網末節遭快艇撞翻

NBA／哈登、杜蘭特強勢演出無用 籃網末節遭快艇撞翻
人手短缺被迫提早3小時打烊 披薩分店經理丟飯碗

人手短缺被迫提早3小時打烊 披薩分店經理丟飯碗
NBA／喬治不在 傑克森駕快艇飆3連勝

NBA／喬治不在 傑克森駕快艇飆3連勝

熱門新聞

北美職業冰球NHL溫哥華加人隊一位球迷（左）發現一名球隊人員（右）頸部長痣，懷疑是癌，沒想到提醒就醫的舉動救了他一命。（圖取自twitter.com/Canucks）

球迷見痣疑癌提醒就醫 NHL球隊人員找到恩人致謝

2022-01-03 16:11
約克維奇發生澳洲入境風波後，7日首度發文感謝各界支持。（路透）

澳洲簽證被取消 約克維奇打破沉默：感謝全世界支持

2022-01-07 19:02
林書豪繳出22分、8助攻表現，但比賽關鍵時刻仍被教練團「棄用」。（Getty Images）

籃球／地位不保？林書豪攻22分仍不被信任 末節坐板凳

2022-01-03 00:37
年僅18歲的女子自由式滑雪好手谷愛凌。Getty Images

北京冬奧 法新社點名5位最受矚目運動員

2022-01-03 17:10
圖為墨爾本機場。（美聯社）

澳網醫療豁免無用？約克維奇為何被澳洲「強制遣返」

2022-01-06 00:48
澳洲副總理喬伊斯要求約克維奇（圖）說出實情。（路透）

如何取得醫療豁免？澳洲副總理要約克維奇「說出真相」

2022-01-07 00:03

超人氣

更多 >
尋找染疫死亡率低的秘密 日研究：可能和腸道細菌有關

尋找染疫死亡率低的秘密 日研究：可能和腸道細菌有關
收到「紓困款免稅」先別丟 IRS來信非詐騙

收到「紓困款免稅」先別丟 IRS來信非詐騙
一文看懂：哈薩克怎麼了？

一文看懂：哈薩克怎麼了？
專家警告：Omicron激增可能很快達頂峰

專家警告：Omicron激增可能很快達頂峰
「元兇」非新冠⋯紐約市近半染疫住院患者 因併發症就醫

「元兇」非新冠⋯紐約市近半染疫住院患者 因併發症就醫