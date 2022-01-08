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NBA／詹姆斯轟32分改寫喬丹紀錄 湖人擊敗老鷹收4連勝

記者劉肇育／綜合報導
詹姆斯以37歲之齡連續10場比賽至少拿下25分。（路透）
詹姆斯以37歲之齡連續10場比賽至少拿下25分。（路透）

湖人隊一哥詹姆斯（LeBron James）7日出戰老鷹隊的比賽中，進帳32分、9助攻、8籃板，幫助湖人以134：118擊敗老鷹收下4連勝，而詹姆斯也以37歲之齡連續10場比賽至少拿下25分，改寫「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）的最老紀錄。

從去年底開始就展現火熱狀態的詹姆斯，在這場比賽前9戰得分都在25分上，其中8戰更是超過30分，而以先發中鋒身分面對老鷹，他再度高效率的繳出32分、9助攻、8籃板、4抄截、3阻攻的全能成績單，且根據統計本季他以先發中鋒出賽的5場比賽，湖人全都拿下勝利。

而在本場比賽後37歲的詹姆斯連續得分至少25分的場次也來到10場，正式超越1997年喬丹在34歲時所創下的紀錄，成為聯盟最老完成此紀錄的球員。

除了詹姆斯外，湖人今天另有4名球員得分在17分以上，加上後衛衛斯特布魯克（Russell Westbrook）也有9分、13助攻、10籃板的準「大三元」演出，團隊火力全開，拿下21分的布萊德利（Avery Bradley）就說：「我必須稱讚衛斯特布魯克和詹姆斯，有他們在讓我們的進攻變得輕鬆許多。」

而近況火熱的蒙克（Malik Monk）今天也投進7記三分球拿下29分，近7場比賽有4戰得分在20分以上，總教練佛蓋爾說：「我們都很喜歡他又能創造機會又能擔任終結者的角色，他打得真的非常棒，我不知道還有什麼方式可以形容他的表現。」

湖人 喬丹

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