我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登：新冠不可能永留 CDC：病例可能暴漲後驟減

毛澤東長媳劉思齊 92歲高齡在北京過世

NBA／安比德連6戰破30分 76人輕取馬刺 6連勝到手

體育新聞組／綜合報導
安比德(右)追平艾佛森創下的隊史紀錄，最近6場比賽至少都拿到30分。（Getty Images）
安比德(右)追平艾佛森創下的隊史紀錄，最近6場比賽至少都拿到30分。（Getty Images）

近況出色的76人回到主場迎戰多達6名球員觸發健康安全協議的馬刺，打來可說是不費吹灰之力，前三節已經取得17分領先優勢，最多贏到21分，終場以119比100輕取對手，贏得6連勝。

影音來源：YouTube

先前連續8場客場都拿到超過30分的安比德（Joel Embiid），追平艾佛森（Allen Iverson）所創下的隊史紀錄，7日他23投10中包括15罰11中，攻下31分12籃板7助攻，最近6場比賽至少都拿到30分。

哈里斯（Tobias Harris）12投9中得到23分7籃板5助攻，小柯瑞（Seth Curry）18投10中，拿到23分7籃板7助攻；賽布爾（Matisse Thybulle）12分2籃板2抄截。

馬刺陣中包括強森（Keldon Johnson）、懷特（Derrick White）、麥克德莫（Doug McDermott）、瓦賽爾（Devin Vassell）等主力球員都觸發健康安全協議，墨瑞（Dejounte Murray）獲得27分9助攻5籃板3抄截，伯爾特（Jakob Poeltl）17分6籃板，華克（Lonnie Walker IV）回歸得到13分4籃板2助攻。

馬刺 柯瑞 YouTube

上一則

NBA／賈霸38387分紀錄簽名球 拍賣上看50萬元

下一則

網球／大坂直美退出澳網暖身賽：休息4個月復出太操

延伸閱讀

NBA／唐西奇右腳踝傷缺陣 獨行俠仍大勝火箭

NBA／唐西奇右腳踝傷缺陣 獨行俠仍大勝火箭
NBA／明星賽首階段票數 詹姆斯掉到第4

NBA／明星賽首階段票數 詹姆斯掉到第4
NBA／安比德連5場破30分 76人拆穿魔術

NBA／安比德連5場破30分 76人拆穿魔術
NBA／安比德睽違3年大三元 76人攔火箭4連勝

NBA／安比德睽違3年大三元 76人攔火箭4連勝

熱門新聞

北美職業冰球NHL溫哥華加人隊一位球迷（左）發現一名球隊人員（右）頸部長痣，懷疑是癌，沒想到提醒就醫的舉動救了他一命。（圖取自twitter.com/Canucks）

球迷見痣疑癌提醒就醫 NHL球隊人員找到恩人致謝

2022-01-03 16:11
北美職業冰球聯盟NHL禁止球員參加北京冬季奧運。（路透）

NHL不參加北京冬奧 球員不滿：連選擇權都不給

2021-12-30 03:53
約克維奇發生澳洲入境風波後，7日首度發文感謝各界支持。（路透）

澳洲簽證被取消 約克維奇打破沉默：感謝全世界支持

2022-01-07 19:02
林書豪繳出22分、8助攻表現，但比賽關鍵時刻仍被教練團「棄用」。（Getty Images）

籃球／地位不保？林書豪攻22分仍不被信任 末節坐板凳

2022-01-03 00:37
年僅18歲的女子自由式滑雪好手谷愛凌。Getty Images

北京冬奧 法新社點名5位最受矚目運動員

2022-01-03 17:10
圖為墨爾本機場。（美聯社）

澳網醫療豁免無用？約克維奇為何被澳洲「強制遣返」

2022-01-06 00:48

超人氣

更多 >
前國務卿龐培歐 6個月減重90磅 戒了最愛的起士漢堡

前國務卿龐培歐 6個月減重90磅 戒了最愛的起士漢堡
世說新聞／華男染疫無症狀 30天後慘遭截肢

世說新聞／華男染疫無症狀 30天後慘遭截肢
布蘭妮釋放自由女性的能量 居然正面全裸

布蘭妮釋放自由女性的能量 居然正面全裸
密州殺害華妻案 法官今判刑28年 全案不得重審

密州殺害華妻案 法官今判刑28年 全案不得重審
擺脫疫情遙遙無期 白宮漸傾向「與病毒共存」

擺脫疫情遙遙無期 白宮漸傾向「與病毒共存」