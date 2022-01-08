NBA／安比德連6戰破30分 76人輕取馬刺 6連勝到手

安比德(右)追平艾佛森創下的隊史紀錄，最近6場比賽至少都拿到30分。（Getty Images）

近況出色的76人回到主場迎戰多達6名球員觸發健康安全協議的馬刺 ，打來可說是不費吹灰之力，前三節已經取得17分領先優勢，最多贏到21分，終場以119比100輕取對手，贏得6連勝。

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先前連續8場客場都拿到超過30分的安比德（Joel Embiid），追平艾佛森（Allen Iverson）所創下的隊史紀錄，7日他23投10中包括15罰11中，攻下31分12籃板7助攻，最近6場比賽至少都拿到30分。

哈里斯（Tobias Harris）12投9中得到23分7籃板5助攻，小柯瑞 （Seth Curry）18投10中，拿到23分7籃板7助攻；賽布爾（Matisse Thybulle）12分2籃板2抄截。

馬刺陣中包括強森（Keldon Johnson）、懷特（Derrick White）、麥克德莫（Doug McDermott）、瓦賽爾（Devin Vassell）等主力球員都觸發健康安全協議，墨瑞（Dejounte Murray）獲得27分9助攻5籃板3抄截，伯爾特（Jakob Poeltl）17分6籃板，華克（Lonnie Walker IV）回歸得到13分4籃板2助攻。