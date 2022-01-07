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NBA／唐西奇右腳踝傷缺陣 獨行俠仍大勝火箭

記者蔡佳霖／綜合外電報導
Getty Images
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唐西奇（Luka Doncic）因右腳踝傷勢被迫缺席今天比賽，波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）也持續休兵，另一方面達拉斯主帥基德（Jason Kidd）也因觸發健康安全協議，必須進行隔離。

儘管將帥皆缺陣，但獨行俠靠著6人得分雙位數的均衡火力，首節就豪取43分，奠定贏球基礎。獨行俠全場最多領先達31分，在客場以130：106痛宰火箭，取得5連勝。

替補的小哈德威（Tim Hardaway Jr.）獲得19分7助攻4籃板，格林（Josh Green）17分5籃板；布朗森（Jalen Brunson）15分10助攻4籃板，布拉克（Reggie Bullock）15分7籃板4助攻，鮑威爾（Dwight Powell）15分，芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）10分，克萊柏（Maxi Kleber）8分11籃板。

火箭以伍德（Christian Wood）的20分為最高，泰特（Jae'Sean Tate）15分8籃板5助攻，馬修斯（Garrison Mathews）15分，波特（Kevin Porter Jr.）11分4助攻，格林（Jalen Green）12分。

波特

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