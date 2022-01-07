NBA／字母哥回歸 公鹿一路碾壓籃網 結束2連敗

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儘管哈勒戴（Jrue Holiday）觸發健康安全協議無法出賽，但衛冕軍公鹿在「字母 哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）回歸的帶領下，依然展現強悍戰力，在客場一路碾壓地主籃網，全場最多贏到24分，最終以121：109輕取對手，結束2連敗。

安戴托昆波只上場27分鐘，17投11中包括10罰7中拿到31分9助攻7籃板；公鹿先發5人得分均破雙位數，波提斯得到25分12籃板，米道頓20分6籃板5助攻2抄截。馬修斯（Wesley Matthews）12分7籃板，諾拉（Rodney Hood）13分，胡德（Rodney Hood）10分。

由於是在主場比賽，厄文 （Kyrie Irving）依防疫 規定無法上場。杜蘭特（Kevin Durant）仍是全隊狀態最好的球員，19投10中得到29分9籃板7助攻，哈登（James Harden）16分9籃板7助攻，克萊斯頓（Nicolas Claxton）14分6籃板，湯瑪斯（Cameron Thomas）14分。