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NBA／保羅本季首次大三元 太陽搶先30勝 持續坐穩龍頭

記者蔡佳霖／綜合報導
在保羅（左）本季首次大三元帶領下，太陽取得3連勝，成為本季首支拿到30勝的球隊，持續占據聯盟龍頭寶座。（路透）
在保羅（左）本季首次大三元帶領下，太陽取得3連勝，成為本季首支拿到30勝的球隊，持續占據聯盟龍頭寶座。（路透）

一度落後將近20分的快艇，再次展現十足韌性，在第四節中追到僅有4分之差，不過太陽在保羅（Chris Paul）的掌控之下，隨即回敬一波14：4的攻勢，再度將差距拉開，最終以106：89擊沉快艇。

太陽取得三連勝，成為本季首支拿到30勝的球隊，持續占據聯盟龍頭寶座；而快艇則是嚐到2連敗。

保羅攻下14分13籃板10助攻2抄截，完成本季首度大三元，生涯累積17次，追平皮本（Scottie Pippen）和裴頓（Elfrid Payton），並列史上第33名。

強森（Cameron Johnson）14投9中拿到全隊最高24分，外加7籃板2阻攻，此戰他又砍進4記三分球，連續21場比賽至少投進2記三分球，持續改寫隊史紀錄。

史密斯（Jalen Smith）獲得19分14籃板，布克（Devin Booker）11分10籃板4助攻，佩恩（Cameron Payne）10分5籃板4助攻。

快艇陣中以莫里斯（Marcus Morris Sr.）的26分8籃板3助攻表現較佳；傑克森（Reggie Jackson）16分8籃板，布萊德索（Eric Bledsoe）10分5籃板3助攻。

快艇

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