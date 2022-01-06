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NBA／諾維茨基當年抵達拉斯獲熱烈支持 原來都是假的

記者劉肇育／綜合報導
獨行俠傳奇球星諾維茨基。（路透）
獨行俠傳奇球星諾維茨基。（路透）

達拉斯獨行俠5日為球隊傳奇球星諾維茨基（Dirk Nowitzki）舉行41號球衣退休儀式，成為隊史第四位享有此榮譽的球員，而在球衣退休儀式上諾維茨基也分享了過去在獨行俠的點點滴滴，包括他在選秀獲選後飛抵達拉斯一下機就獲得球迷熱烈支持，並且在多年後才知道這些球員都是工作人員喬裝。

身為獨行俠隊史最偉大的球星，諾維茨基生涯在達拉斯一待就是21年，並且在2011年幫助球隊拿下冠軍，在2019年正式退休後，獨行俠也早早就預告將會為他舉行球衣退休儀式。

在球衣退休的儀式上，諾維茨基也分享了在1998年選秀獲選後，第一次飛抵達拉斯時的狀況，「在我被選中並搭機飛往達拉斯後，我不知道會有什麼在等待著我，我也不知道會不會有人認識我，但當我下飛機後看到上百的球迷，還拿著我的海報，讓我覺得這就是我該待的地方。」

不過諾維茨基也表示，多年後在一次與球團工作人員聊天的過程中才得知，原來那些球員都是球團人員喬裝，「這故事有後續，幾年後一個工作人員在跟我聊天過程中問我還記得當年的狀況嗎？他才跟我說那些都不是球迷，而是獨行俠的工作人員，是球隊要求他們到那邊的，但我根本無法分辨。」

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