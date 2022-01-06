NBA／烏布瑞末節飆8記三分球 黃蜂滅活塞

烏布瑞（左）總計轟進9記三分球。（路透）

烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）在5日對活塞第四節比賽中火力大放送，單節狂飆8記三分球，豪取20分；整場比賽，他總計轟進9記三分球，刷新個人生涯紀錄，獲得32分也是他本季第3次得分超過30分。

來源：聯合影音網

黃蜂三節打完已經取得25領先優勢，比賽幾乎已是垃圾時間，雙方在第四節也上演飆分大戰，黃蜂在烏布瑞的帶動下，單節拿到40分，最終以140：111痛宰活塞，結束近期2連敗。

據統計，烏布瑞單節8記三分球追平瑞德（Michael Redd）所保持的第四節三分球命中數紀錄，而距離湯普森（Klay Thompson）單節9記三分球的聯盟紀錄也僅差一球。

除了烏布瑞，海瓦德（Gordon Hayward）和布里吉斯（Miles Bridges）各拿到19分，洛齊爾（Terry Rozier）16分6助攻3籃板，小鮑爾 （LaMelo Ball）則是得到12分12助攻8籃板。

活塞以萊爾斯（Trey Lyles）的17分為最高，康寧漢（Cade Cunningham）16分7助攻2抄截，傑克森（Josh Jackson）15分5籃板。