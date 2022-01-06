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NBA／打中鋒放棄跳球 詹皇被酸「史上最爛」

體育新聞組／綜合報導
湖人和國王一戰，詹姆斯直接選擇放棄跳球。（Getty Images）
湖人和國王一戰，詹姆斯直接選擇放棄跳球。（Getty Images）

隨著戴維斯（Anthony Davis）左膝受傷至少缺陣4周，老大哥詹姆斯（LeBron James）近期開始改打中鋒，也順理成章成為開賽跳球球員，沒想到4日湖人和國王一戰，詹皇直接選擇放棄球權，連跳都懶得跳，被嘲笑是「史上最爛跳球精神。」

湖人本季狀況低迷，再加上部分球員受傷病困擾或觸發安全協議，先發名單已出現過無數種版本，近期湖人再擺出一套「五小陣容」，除了詹姆斯和衛斯特布魯克（Russell Westbrook）雙巨頭之外，還包括蒙克（Malik Monk）、布萊德利（Avery Bradley）以及亞瑞查（Trevor Ariza）。

此役開賽跳球時，詹皇面對比體型比他壯碩211公分的瓊斯（Damian Jones），竟然直接放棄球權，連假裝爭取一下都懶得做，當裁判拋出球的那刻掉頭就走、開始準備退防，被媒體嘲笑是「史上最爛跳球精神。」

不過顯然對詹皇來說，首波球權在哪一隊手上並不是太重要，只要能當到笑著離開球場的人就好，此役詹姆斯砍出31分，包含末節上演飆分秀，終場湖人以122：114擊敗國王。

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