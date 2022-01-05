NBA／厄文復出三巨頭合體 籃網第4節逆轉溜馬

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解除禁令在5日客場對溜馬正式回歸的厄文 （Kyrie Irving），全場出賽32分鐘，17投9中拿下22分4助攻3籃板3抄截1阻攻，籃網雖然一度落後19分之多但挾著第四節的強勢火力，上演一場逆轉秀，以129：112拿下勝利，結束3連敗。

杜蘭特（Kevin Durant）24投15中飆進39分8籃板7助攻，其中上半場得到20分；哈登（James Harden）得到18分6助攻5籃板。3人在第四節合力拿下24分，帶動全隊單節打出35：20的攻勢，直接扭轉戰局。

這是厄文自上季季後賽東區第二輪第4戰以來首度出賽，由於他沒有接種疫苗 ，因此被球隊限制出賽。而在解除禁令後，礙於紐約的防疫規定，厄文也只能在客場出賽。今天比賽過後，籃網將連續在主場迎戰公鹿和馬刺，厄文最快也要等到11日對拓荒者才能再度出場。

Kyrie flashing the handles on League Pass...he's got 8 quick in the 2Q of his season debut!https://t.co/oz9UCQxdQa pic.twitter.com/AfqOhEgpl1 — NBA (@NBA) January 6, 2022

自上季籃網三巨頭合體以來，當3人同場出賽時，球隊戰績是12勝3敗。

甫簽回溜馬救急的史帝芬森（Lance Stephenson），替補上場大發神威，單在上半場就豪取24分，幫助溜馬半場拿到73分，打到第三節更一度拉開19分差。史帝芬森此戰19投12中包括4記三分球，得到30分5助攻3籃板。

沙波尼斯（Domantas Sabonis）14投10中，外加13罰11中，拿到32分12籃板10助攻，完成本季第2次大三元，也是生涯第15次。塞克斯（Keifer Sykes）18分5助攻3籃板，透納（Myles Turner）14分4籃板5阻攻。