NBA／厄文復出三巨頭合體 籃網第4節逆轉溜馬

解除禁令在5日客場對溜馬正式回歸的厄文 (Kyrie Irving),全場出賽32分鐘,17投9中拿下22分4助攻3籃板3抄截1阻攻,籃網雖然一度落後19分之多但挾著第四節的強勢火力,上演一場逆轉秀,以129:112拿下勝利,結束3連敗。

杜蘭特(Kevin Durant)24投15中飆進39分8籃板7助攻,其中上半場得到20分;哈登(James Harden)得到18分6助攻5籃板。3人在第四節合力拿下24分,帶動全隊單節打出35:20的攻勢,直接扭轉戰局。

這是厄文自上季季後賽東區第二輪第4戰以來首度出賽,由於他沒有接種疫苗 ,因此被球隊限制出賽。而在解除禁令後,礙於紐約的防疫規定,厄文也只能在客場出賽。今天比賽過後,籃網將連續在主場迎戰公鹿和馬刺,厄文最快也要等到11日對拓荒者才能再度出場。

Kyrie flashing the handles on League Pass...he's got 8 quick in the 2Q of his season debut!https://t.co/oz9UCQxdQa pic.twitter.com/AfqOhEgpl1