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NBA／范弗利特隔離出關 連3戰飆破30分 率暴龍拔馬刺

體育新聞組／綜合報導
暴龍球星范弗利特（左）此役攻下33分，是他出關後連續3戰飆破30分。（路透）
暴龍球星范弗利特（左）此役攻下33分，是他出關後連續3戰飆破30分。（路透）

暴龍結束上季被迫主場遷往坦帕灣噩夢，沒想到這季回歸多倫多仍一波三折，不僅自家戰績不如預期，最近因疫情更使觀眾無法進場。好消息是陣容終完整，4日由范弗利特（Fred VanVleet）攻33分領軍，也以129：104輕取馬刺。至於灰熊與騎士之戰，則由莫蘭特（Ja Morant）一夫當關，讀秒階段接管比賽，讓灰熊以110比106力克騎士。

范弗利特隔離出關後狀態銳不可擋，加上此役已經連3場飆破30分，而暴龍前場迎回傷癒的超級菜鳥巴恩斯（Scottie Barnes），核心5人全數歸隊，戰力大提升。馬刺對比下仍少當家主控墨瑞（Dejounte Murray），此消彼長下難帶來威脅。

暴龍本場第2節中段後就甩開馬刺，46.9%團隊命中率加上30次助攻都證明進攻之流暢。范弗利特外，巴恩斯繳11分、9籃板與8助攻全能表現，崔蘭特（Gary Trent Jr.）添21分；馬刺方面，幼齒新人普里莫（Joshua Primo）出賽28分鐘攻15分最為搶眼。

騎士日前戰力拉警報，此役迎回葛蘭德（Darius Garland），不再擔心無人控場。只是儘管面對尋求6連勝的灰熊展現過人韌性，倒數36.7秒追成平手還是飲恨。

最大原因就是完全拿莫蘭特沒辦法，他先是拉杆完成高難度上籃，接著又斷掉騎士傳球，快攻再拿分。事實上，他個人就包辦灰熊全隊最後8分，盡顯巨星特質。

莫蘭特本場攻下全隊最高26分另送6助攻，傑克森（Jaren Jackson Jr.）添22分，灰熊替補得分39比26勝出也是關鍵；其是以葛蘭德獲27分、10助攻為佳。

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