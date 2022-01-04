NBA／朗多送騎士 湖人教頭喊難受：他是我最喜歡的球員

湖人送朗多到騎士，教頭佛蓋爾直說這是困難的決定。 （美聯社）

湖人 隊3日確定送出資深後衛朗多（Rajon Rondo），總教練佛蓋爾（Frank Vogel）解釋說，如此一來球隊人員調配有更多彈性，但他也提到，朗多是自己最喜歡的球員之一，也是球隊兩年前奪冠的重要成員，未來仍會是自己特別且重要的朋友。

佛蓋爾提到，球隊並不想和朗多分道揚鑣，但制服組做出選擇，「這是很困難的決定，失去像朗多的球員絕對很難受。」

湖人和騎士、尼克達成三方交易，朗多（Rajon Rondo）送到騎士，瓦倫丁（Denzel Valentine）從騎士換到尼克後遭釋出，尼克另從湖人處拿回王哲林與紐利（Brad Newley）簽約權及110萬美元現金，湖人則獲拉貝里（Louis Labeyrie）的簽約權。

由於拉貝里並沒加入湖人，讓先前都帶滿最多15人的湖人多了些空間。佛蓋爾表示會再補進什麼球員還未知，不過朗多是一位對自己十分有意義的球員，是他執教湖人第一冠的班底，「他永遠會是很特別的球員，也會是我特別的朋友，所以我送上最誠摯的祝福，我們也會一直保持聯絡。」

在聯盟已經16年的朗多，最低收入 接近260萬美元，送走讓湖人少付將近4百萬買元的豪華稅，也有空間再以更少薪資簽下其他年輕球員。

佛蓋爾還提到，湖人和所有球員都是「合作夥伴」關係，能幫朗多找到一個更有發揮空間的落腳處讓自己十分開心，畢竟朗多在湖人發揮空間有限，轉到騎士會有更多機會。

35歲的朗多本季場均上場16.1分鐘，場均成績是3.1分、3.7助攻和2.7籃板；當他出賽的18場比賽，湖人僅拿5勝，而他在去年12月23日就進入聯盟健康安全協議中。

朗多在湖人奪冠的「泡泡季後賽 」時有8.9分、6.6助攻、4.3籃板和1.4抄截，外線命中率更達4成，成球隊奪冠功臣。