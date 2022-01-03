NBA／連2天三分球絕殺 德羅展史上第一人

德羅展（右）成為史上第一位在「背靠背」出賽情況下接連演出絕殺三分球的球員。（路透）

在2021年跨越2022年之際，NBA 公牛隊德羅展（DeMar DeRozan）用連續兩天的三分彈逆轉絕殺秀，迎接新的一年來臨。

根據統計，德羅展成為史上第一位在「背靠背」出賽情況下接連演出絕殺三分球的球員。

「我們渴望贏得比賽，」德羅展賽後難掩激動，「我不知道自己是不是在做夢，還是現在的一切都是真實的。」數據顯示，德羅展是今年全聯盟在第四節最會得分的球員，堪稱「第四節之王」。

目睹德羅展連兩天上演絕殺秀，拉文（Zach LaVine）也興奮地表示：「他太不可思議了，真的是難以置信，我無法再用言語表達更多了。感謝上天，德羅展是在我們陣中。」

在1日公牛作客巫師比賽的最後時刻，德羅展在兩人的夾擊下，帶球後利用假動作晃開防守者，精準抓到時間差起身投籃，整個動作一氣呵成，彷彿讓人想起昔日布萊恩（Kobe Bryant）的身影。

賽後談起這一記跳投和假動作的運用，德羅展說：「這只是我一個習慣，我知道有人在盯防我，旁邊也有人伺機而動。我做了假動作只是為了蓄積力量，讓雙腿更有力量起跳出手。我看到有兩個人過來守我，我知道利用假動作至少可以晃開一個。」

「我今天晚上很多球出手都短了，連兩天比賽很艱難，我在整場比賽都有感覺到這一點。」本季當德羅展得分超過25分時，公牛戰績是17勝2敗。

代理總教練的弗萊明（Chris Fleming）對於德羅展的絕殺一擊印象深刻。「他再次上演絕殺簡直讓人難以置信。」

「有趣的是，我總是說德羅展的三分能力比起一般人印象中要來得更好，但奇怪的是，他總是小心翼翼。」

「最後3秒鐘，當所有人都緊盯他的時候，他還有心力低頭看一下有沒有踩線然後再投籃出手。」弗萊明說，「真的是不可思議的一擊。」