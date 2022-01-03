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NBA／連2戰破30分 范弗利特：隔離期有助找回狀態

體育新聞組／綜合報導
隔離結束回歸，范弗利特（右）火力四射。（路透）
隔離結束回歸，范弗利特（右）火力四射。（路透）

隔離結束回歸火力四射的范弗利特（Fred VanVleet），2日17投11中包括7記三分球，狂飆賽季新高35分，外加5籃板5助攻，其中他在第三節獨拿19分，帶動暴龍大幅拉開差距，最終以120：105輕鬆擊敗陣容殘缺的尼克。

暴龍挺過疫情的侵襲，在最近11場比賽中拿到7勝，勝率逐漸逼近5成關卡。此外，暴龍主場對尼克已經取得11連勝。

「如果我們能夠持續成長態勢，我們將會是一支難以擊敗的球隊。」范弗利特說。

范弗利特在復出後的兩場比賽得分都超過30，賽後他也透露自己賽季初大半時間處於身體有傷的情況。「因新冠肺炎疫情所得到的隔離時間或許有起到幫助。」范弗利特先前休兵超過10天，這給了他喘息的空間。「當我感覺不錯的時候，通常就能拿出好表現。」

席亞康（Pascal Siakam）拿下20分14籃板7助攻2抄截，阿努諾比（OG Anunoby）14分3籃板3抄截；巴恩斯（Scottie Barnes）回歸獲得13分4籃板。

尼克陣中以佛尼爾（Evan Fournier）的20分為最高，巴瑞特（RJ Barrett）19分4籃板3助攻，托平（Obi Toppin）19分6籃板6助攻2阻攻。

「整體來看，我認為有些人挺身而出，打得很不錯，但當陣容人手不足的時候，你的犯錯空間就相對有限，我們沒有做好這一點。」錫伯杜（Tom Thibodeau）說。

疫情 巴瑞特 新冠肺炎

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