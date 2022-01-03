NBA／詹姆斯連7場破30分中斷 湖人仍主場擊退灰狼復仇

詹姆斯雖中止連7場至少30分的表現，湖人在第四節關鍵時刻靠著安東尼的四分打穩定軍心，仍順利擊敗灰狼。（美聯社）

雖然唐斯（Karl-Anthony Towns）和羅素（D'Angelo Russell）因觸發健康安全協議持續缺陣，不過前往洛城作客的灰狼卻是展現鬥志，帶給湖人 不小威脅；湖人在第四節關鍵時刻靠著安東尼（Carmelo Anthony）的四分打穩定軍心，加上灰狼頻頻發生失誤，最終以108：103拿下勝利。

湖人取得2連勝，且在最近4戰中拿到3勝，勝率重新回到5成大關。

詹姆斯（LeBron James）15投7中得到26分7籃板5助攻3抄截，中止連7場至少30分的表現，無緣追逐個人生涯紀錄；蒙克（Malik Monk）14投8中獲得22分，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）20分5助攻3籃板，出現9次失誤。安東尼和布萊德利（Avery Bradley）也各拿下14分。

湖人從開賽就維持穩定領先優勢，不過第三節陷入亂流，命中率大幅下滑，反讓灰狼一度超前；蒙克及時發揮，帶動球隊殺出一波10：0的反擊，但三節打完湖人仍落後2分。

灰狼全場出現多達23次失誤，其中第四節就發生7次，成了影響比賽勝負的關鍵因素之一。灰狼吞下3連敗，最近6場比賽輸了5場。

里德（Naz Reid）先發斬獲23分11籃板；愛德華（Anthony Edwards）18分7籃板4助攻，他也發生8次失誤；畢斯利（Malik Beasley）16分，貝佛利（Patrick Beverley）12分9籃板6助攻。諾威爾（Jaylen Nowell）17分。

湖人先前兩度和灰狼交手皆落敗，兩場比賽一共輸了42分之多。