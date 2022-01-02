NBA／布克領軍太陽捕蜂 7人上雙 痛宰對手34分

太陽一路輾壓黃蜂，布克（左）攻下全隊最高24分，全隊共7人得分雙位數。（美聯社）

先前四戰吞下三敗的太陽，儘管人手短缺，但在客場仍給了地主黃蜂一次下馬威。

布克（Devin Booker）攻下全隊最高24分，外加7籃板3助攻，搭配全隊共7人得分雙位數的均衡火力，太陽從開賽就一路輾壓黃蜂，最多贏到43分，最終以133：99痛宰對手。

史密斯（Jalen Smith）先發持續優異表現，他15投8中拿到19分12籃板2阻攻；保羅（Chris Paul）得到7分16助攻6籃板，沙米特（Landry Shamet）17分4抄截，布里吉斯（Mikal Bridges）15分，強森（Cameron Johnson）和佩恩（Cameron Payne）各拿14分。

和太陽簽下10天短約的畢永柏（Bismack Biyombo），首度出賽就是面對前東家黃蜂，他替補上場18分鐘，7投5中拿到11分6籃板。賽後，畢永柏也談到加入太陽的感受。

「我一直都關注這支球隊。我看到太陽上季的表現，能夠加盟我感到很興奮。他們打團隊籃球，努力拚防守，互相激勵讓彼此更好，你可以感受到那股能量，非常積極正向的能量。」

畢永柏繼續說道：「教練團做了很棒的工作，協助每一位球員提升。你可以看到他們在看比賽影片的時候和不同球員交流，無論是在暫停時候，還是隊內訓練，能見到球隊這種滿滿的能量感覺很不錯。」

黃蜂結束3連勝，陣中以小鮑爾 （LaMelo Ball）的17分為最高，烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）15分。