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NBA／37歲飆43分 詹姆斯破大鳥紀錄

體育新聞組／綜合報導
湖人隊詹姆斯進球後看著計分板，他拿下本季新高的43分。（美聯社）
湖人隊詹姆斯進球後看著計分板，他拿下本季新高的43分。（美聯社）

近幾場比賽手感火燙的湖人隊1哥詹姆斯（LeBron James），12月31日在出戰拓荒者隊的比賽攻下個人本季新高的43分，加上衛斯特布魯克（Russell Westbrook）拿下本季第9次「大三元」，幫助湖人以139：106大勝拓荒者，收下近3戰第二勝。

日前剛度過37歲生日的詹姆斯，已經連續6場比賽得分超過30分，但面對拓荒者火力再升級，僅上場29分鐘就拿下43分外帶14籃板，超越「大鳥」博德（Larry Bird），成為聯盟史上最老拿下至少40分、14籃板的球員，更成為史上最老拿下40分但出賽不到30分鐘的球員。

而這場比賽也是詹姆斯生涯第67場單場40分的賽事，他說：「我不覺得自己在聯盟中已經待了19年，不過我每天都會被提醒這件事，這讓我有時候會突然想到，所以你必須不時提醒人們，你依舊能夠打出高水平的比賽。」

談到剛度過的37歲生日，詹姆斯直言把時間都貢獻給家人，和他們一起在沙發上看電視並喝點酒，「我試圖讓自己的思想、身體和靈魂都做好準備，這將讓我在與年輕人的比賽中保持年輕。」

包括這場比賽在內，詹姆斯過去7場比賽平均得分36分，命中率更是高得嚇人的5成78，不過他也強調自己並不是喜歡大量出手的球員，更重要的是講求進攻效率，湖人主帥佛蓋爾（Frank Vogel）說：「雖然戴維斯（Anthony Davis）缺陣，但他盡其所能的幫助球隊取勝，並打出另外1場超高水準的比賽。」

儘管湖人在贏球後，勝率仍不及5成，但佛蓋爾表示，詹姆斯仍不斷為球隊帶來希望，「他只要出賽就是打到筋疲力盡，這就是我希望我們球隊該有的比賽方式，他正在向隊友展示這點。」

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