NBA／德羅展秀超強「背靠背」絕殺 率公牛拉出7連勝

前一場才上演絕殺三分球的德羅展（右），1日「背靠背」客場面對巫師又在球隊落後的情況下轟進高難度的逆轉三分球。（路透）

前一場才上演絕殺三分球的德羅展（DeMar DeRozan），1日「背靠背」客場面對巫師又在球隊落後的情況下轟進高難度的逆轉三分球，再一次完成絕殺，幫助公牛以120：119氣走巫師，在驚濤駭浪中贏得7連勝。

德羅展此役拿下28分9籃板5助攻，拉文（Zach LaVine）飆進35分5籃板3助攻，佛西維奇（Nikola Vucevic）得到22分12籃板，懷特（Coby White）也有20分5助攻的進帳。

巫師上半場取得12分領先優勢，不過公牛第三節繳出6成以上的投籃命中率，將比分縮小到2分差；庫茲瑪（Kyle Kuzma）第四節獨拿13分，一度又讓巫師拉開10分，但公牛展現韌性，三劍客聯手追分反倒超前。

終場前4秒，庫茲瑪飆進三分球，讓巫師領先2分，公牛眼看就要輸球，沒想到德羅展卻在包夾防守之下利用假動作轟進三分球，連兩場演出絕殺。

比爾（Bradley Beal）攻下27分17助攻4抄截，助攻創下生涯新高；庫茲瑪18投12中拿到29分12籃板3助攻2抄截，葛佛（Daniel Gafford）19分8籃板，凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）13分8籃板2助攻。