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NBA／連續158場命中三分球 柯瑞再創聯盟新紀錄

記者蔡佳霖／綜合報導
柯瑞順利達成連續158場比賽都有三分球命中的紀錄。（美聯社）
柯瑞順利達成連續158場比賽都有三分球命中的紀錄。（美聯社）

前一場和金塊的比賽被迫延期，也讓柯瑞（Stephen Curry）的連續場次命中三分球紀錄只能延後挑戰。

而在1日面對爵士的比賽中，柯瑞在首節進行到6分23秒就飆進了27呎遠的三分球，順利達成連續158場比賽都有三分球命中的紀錄，打破自己原先保持的連續157場紀錄。

柯瑞先前連續157場命中三分球紀錄是起於014年11月13日，在2016年11月3日中止；2018年12月1日對活塞的比賽，柯瑞開始了新的紀錄之旅，特別是還歷經了2019-20年因傷大量缺賽，這項紀錄仍舊沒有中斷。

柯瑞在今年賽季除了超越艾倫（Ray Allen）成為聯盟三分球王外，更成為史上第一位累積3000顆三分球的球員。每投進一顆三分球，柯瑞都在持續創造屬於自己的三分球傳說。

柯瑞

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