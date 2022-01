NBA／連續158場命中三分球 柯瑞再創聯盟新紀錄

前一場和金塊的比賽被迫延期,也讓柯瑞 (Stephen Curry)的連續場次命中三分球紀錄只能延後挑戰。

而在1日面對爵士的比賽中,柯瑞在首節進行到6分23秒就飆進了27呎遠的三分球,順利達成連續158場比賽都有三分球命中的紀錄,打破自己原先保持的連續157場紀錄。

Stephen Curry hits a three in his 158th straight game, breaking his own all-time record! #NBA75 pic.twitter.com/6vAmlaqGBF