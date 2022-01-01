NBA／哈登、杜蘭特強勢演出無用 籃網末節遭快艇撞翻

哈登(左)隔離結束後狀態大好，籃網卻慘遭快艇翻盤，以116：120輸球。（路透）

哈登（James Harden）隔離結束後狀態大好，而杜蘭特（Kevin Durant）同樣不受影響，前場一歸來就飆33分，只是雙星連線卻難敵76人。1日兩人又再有優質演出，只是籃網卻慘遭快艇 翻盤，以116：120輸球，晚節不保。

快艇本場缺少隔離中主帥泰隆魯（Tyronn Lue），且頂上喬治（Paul George）火力缺口的莫里斯（Marcus Morris Sr.）也輪休。背靠背出賽情況下，快艇比賽大半時間都是處於挨打局面，沒想到第4節竟奮起，猛攻40分，打得籃網招架不住。

溫史洛（Justise Winslow）先是籃下拋投得分，曼恩（Terance Mann）再補上三分，本來眼見快艇大逆轉局勢底定，但籃網其實還握有機會，可惜杜蘭特2罰中1，回頭傑克森（Reggie Jackson）穩穩把握2罰，才讓籃網確定苦吞2連敗。

數據上，布萊德索（Eric Bledsoe）攻快艇最高27分，包含10分來自決勝節，曼恩與傑克森也各繳19分，此外快艇板凳得分也以37：25壓過對手；籃網哈登繳34分、13助攻與12籃板大三元，杜蘭特則挹注28分。