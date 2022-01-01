NBA／詹姆斯扛中鋒打造紀錄之夜 主帥：比賽變更輕鬆

詹姆斯已經連續7場比賽至少拿到30分。（路透）

從18歲到37歲，堪稱全能代名詞的詹姆斯（LeBron James）始終看不到巔峰期的終點，在12月31日對拓荒者的比賽中，他又再次奉上一場不可思議的個人秀！

詹姆斯以先發中鋒之姿登場，只打了29分鐘，26投16中包括5記三分球，狂飆43分14籃板4助攻2抄截2阻攻，這是他生涯第67次單場至少拿到40分。

詹姆斯在過完37歲後的這一天拿到至少40分10籃板，成為史上第4老做到此數據的球員，僅次於喬丹 （Michael Jordan）、賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、馬龍（Karl Malone）。

此外，詹姆斯整場比賽沒有出現1次失誤，這是喬丹之後史上第2位能在35歲以上無失誤拿到至少40分的球員，喬丹生涯共完成3次。而詹姆斯更是史上首位出賽時間低於30分鐘且至少拿到40分10籃板外加5顆三分球的球員。

目前詹姆斯已經連續7場比賽至少拿到30分，個人生涯第2長；他曾在2006年有過連續10場比賽突破30分。

湖人 總教練佛蓋爾（Frank Vogel）賽後談到詹姆斯扛中鋒的優勢。「當詹姆斯打5號位時，我們發現比賽會變得更輕鬆。接下來我們會繼續嘗試這套陣容搭配的使用程度和頻率，這是球隊前進的方向。」