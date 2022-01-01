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NBA／灰熊力挫馬刺搶4連勝 主帥讚第3節是關鍵

記者蔡佳霖／綜合外電報導
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12月31日作客曼菲斯的馬刺原本上半場還能和對手拉鋸，但第三節灰熊攻守兩端發揮，全面壓過馬刺，趁勢將比分差距擴大到兩位數，進入第四節一度領先19分，終場就以118：105贏得4連勝。灰熊戰績持續坐穩西區第4。

「這是一場競爭激烈的比賽。我們在第三節突破僵局，迫使他們只拿到18分。」灰熊總教練簡金斯（Taylor Jenkins）說。

在灰熊的防守壓制下，馬刺第三節出現5次失誤，命中率僅36.4%，三分球10投1中。「我們球員在執行面做得很出色，製造對方失誤，迫使他們出手失準，改變了他們的節奏。」簡金斯說。

波波維奇（Gregg Popovich）也指出，馬刺在第三節打得有些隨便，導致失誤不斷發生，也決定了下半場的比賽走向。「灰熊做足了準備。他們相信自己是聯盟最好的球隊之一，並且實際展現出來。」波波維奇說。

莫蘭特（Ja Morant）全場18投12中，高效率拿下30分8助攻6籃板，瓊斯（Tyus Jones）18分4籃板4助攻；貝恩（Desmond Bane）和克拉克（Brandon Clarke）各拿到17分，亞當斯（Steven Adams）12分13籃板2阻攻，傑克森（Jaren Jackson Jr.）12分11籃板3阻攻2抄截3助攻。

懷特（Derrick White）拿到15分9助攻2阻攻，伯爾特（Jakob Poeltl）15分7籃板2阻攻，富比士（Bryn Forbes）15分。

馬刺 亞當斯

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