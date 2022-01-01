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NBA／詹姆斯37歲依舊勇 飆43分率隊痛宰拓荒者

記者蔡佳霖／綜合外電報導
詹姆斯（左）43分14籃板4助攻。（路透）
詹姆斯（左）43分14籃板4助攻。（路透）

甫過37歲生日的詹姆斯（LeBron James），持續他的火燙狀態！

12月最後一天主場面對拓荒者，詹姆斯再度以先發中鋒姿態登場，單在上半場就攻下27分10籃板，全場僅出賽29分鐘，26投16中包括5記三分球，狂砍43分14籃板4助攻2抄截2阻攻，帶領湖人以139：106痛宰拓荒者。這也是湖人本季單場得分新高。

根據統計，半場27分是詹姆斯自2018年以來的最佳表現，而他已經連續7場比賽破30分，追平生涯紀錄；這是詹姆斯本季第15次突破30分，在聯盟中傲視群雄。

詹姆斯43分14籃板4助攻。（路透）
詹姆斯43分14籃板4助攻。（路透）

見證詹姆斯僅打不到15分鐘就完成25分10籃板，讓昔日隊友庫茲瑪（Kyle Kuzma）也忍不住發推特盛讚：「37歲的詹姆斯打出如此表現，你們知道這有多瘋狂嗎？」

在詹姆斯的帶動下，拓荒者整場比賽被湖人一路碾壓，三節打完落後24分之多，進入第四節更是輸超過30分，苦吞4連敗。

衛斯特布魯克（Russell Westbrook）再度攻下15分12助攻13籃板，連4場送出大三元，本季累積達9次，生涯第193次。蒙克（Malik Monk）拿到18分，安東尼（Carmelo Anthony）16分3阻攻，強森（Stanley Johnson）10分3籃板2助攻。

里拉德（Damian Lillard）手感欠佳，15投僅5中，三分球8投1中，得到18分7助攻4籃板；鮑威爾（Norman Powell）同樣低迷，15投4中，只有12分3籃板3助攻。南斯（Larry Nance Jr.）13分9籃板，麥克藍莫（Ben McLemore）替補上場砍進6記三分球，拿下全隊最高28分。

湖人 推特

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