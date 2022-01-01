NBA／隔離再增2人 熱火短約簽回雙冠老將查莫斯

熱火緊急用10天短約簽下昔日奪冠成員查莫斯。（取材自官網）

前一場對馬刺比賽因湊不足8人被迫延期的熱火，又新增羅賓森（Duncan Robinson）和賈瑞特（Marcus Garrett）兩位觸發健康安全協議球員的球員，為填補人手，球隊緊急用10天短約簽下昔日奪冠成員查莫斯（Mario Chalmers）。

現年35歲的查莫斯是在2008到2016年期間效力熱火，曾在2011-12年和2012-13年兩度隨三巨頭奪下總冠軍。之後轉戰灰熊的查莫斯，在2017-18年賽季結束後淡出聯盟，如今又因疫情 關係重出江湖。

聯盟疫情發展絲毫沒有停歇的情況，反而更擴及多名球隊主力戰將。包括尼克的藍道（Julius Randle）、巫師的丁威迪（Spencer Dinwiddie）、溜馬的波格登（Malcolm Brogdon）和杜阿爾特（Chris Duarte）、太陽的麥基（JaVale McGee）等，都觸發健康安全協議，在通過檢測 之前都必須進行隔離。

其他像是金塊的格林（Jeff Green）、海蘭德（Bones Hyland）、納吉（Zeke Nnaji）都觸發健康安全協議，甚至導致與勇士 的比賽被迫延期。

拓荒者的西蒙斯（Anfernee Simons）、公鹿的奧傑萊（Semi Ojeleye）、灰熊的提爾曼（Xavier Tillman）也都暫時無法上場；就連剛以短約加入獨行俠的湯瑪斯（Isaiah Thomas）也未能倖免於難。