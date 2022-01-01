NBA／魯比歐本季報銷 騎士跟湖人買朗多頂替

湖人隊的朗多被交易到騎士隊。（路透）

《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，隨著魯比歐（Ricky Rubio）本賽季報銷，克利夫蘭騎士隊2021年最後一天與湖人 達成交易，以瓦倫丁（Denzel Valentine）換來朗多（Rajon Rondo）。

報導同時指出，湖人隊可望放棄瓦倫丁的部分合約保證條款，以預留另一個位子。

盧比歐日前在騎士隊對戰紐奧良鵜鶘隊的比賽中，下半場試圖帶球上籃時傷及左膝後倒在球場上，必須在旁人攙扶下才能進入更衣室，第二天的核磁共振顯示左膝前十字韌帶撕裂，剩餘賽季將全數報銷。

盧比歐在對陣鵜鶘的比賽中僅差一次助攻就可以拿到大三元。這位31歲的球員本季場均13.1分和6.6次助攻。

朗多本賽季在湖人隊的18場比賽中場均3.1分和3.7次助攻。轉隊至克利夫蘭將是朗多自2014-15賽季效力於波士頓 塞爾蒂克隊之後的第九支球隊。朗多本賽季與湖人隊簽訂一份為期1年、價值260萬元的合同。

35歲的朗多自聖誕節 前就沒有再上場，目前正被列入NBA的新冠病毒健康安全協議，他必須退出協議名單才能轉至騎士隊。