NBA／德羅展關鍵三分球絕殺溜馬 綠衫軍擊退太陽

公牛德羅展（中）貢獻全場最高28分，包括致勝的絕殺三分球。（路透）

向來不是把三分外線視為主要進攻武器的德羅展（DeMar DeRozan），卻在2021年12月31日作客溜馬主場的比賽最後時刻，操刀關鍵一擊飆進28呎遠的絕殺三分球，幫助公牛以108比106逆轉拿下6連勝。至於另一場比賽，綠衫軍塞爾蒂克主場迎戰太陽，7人得分上雙，終場以123：108大勝，為2021年最終戰畫下完美句點。

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雖然命中重要一擊，不過德羅展此戰手感並不出色，上場35分鐘，24投僅8中，但靠著12罰11中，仍舊拿下28分6助攻3籃板3抄截；懷特（Coby White）得到24分，拉文（Zach LaVine）17分6籃板4助攻，佛西維奇（Nikola Vucevic）14分16籃板4助攻。

「我不會去想那些已經錯過的機會，我只想抓住下一個機會。一旦機會出現，我就是盡全力去把握住。」德羅展說。另一方面，他也把勝利歸功於懷特的表現，「沒有他，我們無法贏得這場比賽。」

在三劍客進攻狀態都不理想的情況下，懷特前三節拿到全隊最高19分，幫助公牛取得3分領先優勢；德羅展第四節甦醒，單節獨拿13分，包括最後關鍵5分，直接扭轉戰局。

溜馬終場前2分17秒原本還握有6分領先，然後剩下時間僅靠勒佛特（Caris LeVert）的罰球拿到2分，慘遭公牛一波9比2的攻勢翻盤。多名球員觸發健康安全協議的溜馬也只能含淚苦吞3連敗。

公牛在6連勝之後，戰績提升到23勝10敗，追平籃網，並列東區最佳。

綠衫軍此役三分球42投僅4中的超慘澹手感，一度拉開領先分差至30分，反觀鳳凰城大軍前兩節外線15投3中、頻頻打鐵，雖易籃後逐漸找回手感，不過大勢已去、吞下近4場比賽的第3敗。