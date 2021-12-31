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NBA／巴特勒飆37分 熱火擊退火箭5連勝

記者蔡佳霖／綜合外電報導
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前一場傳出賽季新高15次助攻的巴特勒（Jimmy Butler），12月31日面對火箭則是轉換開啟進攻模式，全場21投12中包括11罰全中，狂飆本季個人新高37分，帶領熱火在客場以120：110擊退火箭，取得5連勝。

熱火前一場比賽因湊不齊最低限度的8人出賽，被迫延期，隨後陸續簽下查莫斯（Mario Chalmers）和席爾瓦（Chris Silva），而羅瑞（Kyle Lowry）也順利解除禁令回歸，在今天比賽中拿下12分3籃板3助攻。

這場比賽熱火共有6人得分雙位數，尤爾特塞芬（Omer Yurtseven）持續好表現，繳出10分13籃板2助攻2抄截2阻攻的數據，連3場完成雙十；赫洛（Tyler Herro）16分9助攻6籃板，蓋伊（Kyle Guy）17分。

熱火全場一度領先達25分，但被火箭逐步追近，第四節初甚至追到雙方僅差6分，巴特勒隨後拿下6分，從而穩定軍心。

火箭以泰特（Jae'Sean Tate）的22分為最高，伍德（Christian Wood）18分8籃板4助攻，格林（Jalen Green）和葛登（Eric Gordon）各拿到16分、15分。

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