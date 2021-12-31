NBA／杜蘭特復出飆33分 籃網仍輸76人

安比德拿下34分，率領76人取勝。（路透）

因觸發健康安全協議休兵2星期之久的杜蘭特（Kevin Durant），在30日主場對76人的比賽中回歸，雖然他和哈登（James Harden）各攻下超過30分，但76人在第四節最後靠著馬克西（Tyrese Maxey）和小柯瑞 （Seth Curry）拿到關鍵8分，一口氣拉開比分差距，最終以110：102踢館成功。

來源：聯合影音網

先前與籃網交手兩次均落敗的76人奮力扳回一城，取得近期的3連勝；至於籃網則是中止2連勝，目前在東區排名上僅領先第2名的公牛0.5場勝差。

安比德（Joel Embiid）全場23投11中包括12罰9中，攻下34分6籃板3抄截，其中第一節就拿到16分；最近6場比賽，安比德可說是火力全開，場均拿到33.7分10籃板，每場可以獲得12次罰球機會，幫助球隊拿下4勝2敗的成績。

馬克西獲得25分7籃板3助攻，小柯瑞17分6助攻3籃板2抄截。76人前三節打完取得2分領先，第四節團隊命中率達到5成，並轟進4記三分球，火力直接壓過籃網。

杜蘭特依然維持優異手感，24投13中拿下33分7籃板4助攻，哈登18罰14中，繳出33分14籃板10助攻的全能數據，本季第6次大三元，生涯累積64次。

艾德里奇（LaMarcus Aldridge）12分8籃板2阻攻，克萊斯頓（Nicolas Claxton）10分9籃板2阻攻；不過米爾斯（Patty Mills）此役表現卻是低迷，10投僅2中，三分球8投1中，只拿到5分。籃網整場比賽三分球27投7中，少了對手6顆，成了拉鋸戰飲恨的關鍵。