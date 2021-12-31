我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Omicron、風雪夾擊 元旦前再砍2000航班

科州野火肆虐 近600座房屋燒毀 州長宣布緊急狀態

NBA／杜蘭特復出飆33分 籃網仍輸76人

體育新聞組／綜合報導
安比德拿下34分，率領76人取勝。（路透）
安比德拿下34分，率領76人取勝。（路透）

因觸發健康安全協議休兵2星期之久的杜蘭特（Kevin Durant），在30日主場對76人的比賽中回歸，雖然他和哈登（James Harden）各攻下超過30分，但76人在第四節最後靠著馬克西（Tyrese Maxey）和小柯瑞（Seth Curry）拿到關鍵8分，一口氣拉開比分差距，最終以110：102踢館成功。

來源：聯合影音網

先前與籃網交手兩次均落敗的76人奮力扳回一城，取得近期的3連勝；至於籃網則是中止2連勝，目前在東區排名上僅領先第2名的公牛0.5場勝差。

安比德（Joel Embiid）全場23投11中包括12罰9中，攻下34分6籃板3抄截，其中第一節就拿到16分；最近6場比賽，安比德可說是火力全開，場均拿到33.7分10籃板，每場可以獲得12次罰球機會，幫助球隊拿下4勝2敗的成績。

馬克西獲得25分7籃板3助攻，小柯瑞17分6助攻3籃板2抄截。76人前三節打完取得2分領先，第四節團隊命中率達到5成，並轟進4記三分球，火力直接壓過籃網。

杜蘭特依然維持優異手感，24投13中拿下33分7籃板4助攻，哈登18罰14中，繳出33分14籃板10助攻的全能數據，本季第6次大三元，生涯累積64次。

艾德里奇（LaMarcus Aldridge）12分8籃板2阻攻，克萊斯頓（Nicolas Claxton）10分9籃板2阻攻；不過米爾斯（Patty Mills）此役表現卻是低迷，10投僅2中，三分球8投1中，只拿到5分。籃網整場比賽三分球27投7中，少了對手6顆，成了拉鋸戰飲恨的關鍵。

杜蘭特（右）結束隔離復出。（路透）
杜蘭特（右）結束隔離復出。（路透）

柯瑞

上一則

場邊人語／球賽說解 先驅凋謝

延伸閱讀

NBA／4戰飆150分 杜蘭特直追卡特紀錄

NBA／4戰飆150分 杜蘭特直追卡特紀錄
NBA／杜蘭特4戰狂飆150分 直追卡特紀錄

NBA／杜蘭特4戰狂飆150分 直追卡特紀錄
NBA／杜蘭特致命4分打 澆熄76人反撲

NBA／杜蘭特致命4分打 澆熄76人反撲
NBA／柯瑞送老戰友勞力士 杜蘭特：寄來給我吧

NBA／柯瑞送老戰友勞力士 杜蘭特：寄來給我吧

熱門新聞

在巴西里約奧運會上因為一句「我已經使出了洪荒之力」爆紅的仰泳選手傅園慧，因未能達到奧運「A標」而無緣東奧。（取材自央視、微博）

游泳／洪荒少女整牙了 傅園慧被讚「美成劉詩詩」

2021-12-29 21:14
北美職業冰球聯盟NHL禁止球員參加北京冬季奧運。（路透）

NHL不參加北京冬奧 球員不滿：連選擇權都不給

2021-12-30 03:53
林書豪(右)曾在尼克打出不可思議的「林來瘋」。（歐新社資料照片）

最想看到誰重返NBA？尼克被點名「考慮一下林書豪」

2021-12-26 09:23
戴資穎遭遇像是女版李宗偉。(本報資料照片)

羽球／戴資穎獨缺2大賽冠軍 印媒戲稱「女版李宗偉」

2021-12-24 07:43
Getty Images

NBA／湖人不續簽？傳湯瑪斯將成自由球員

2021-12-27 09:03
林書豪（右）在比賽中投籃。 （新華社）

籃球／林書豪回歸中國首戰 23分、6助攻率北京首鋼奏捷

2021-12-25 20:26

超人氣

更多 >
另一半有沒有去酒店？老司機曝3招識破 網驚呼：高手

另一半有沒有去酒店？老司機曝3招識破 網驚呼：高手
黃耀明警署外等候何韻詩 她感性貼文：我好愛這個人

黃耀明警署外等候何韻詩 她感性貼文：我好愛這個人

張信哲遭中國網友舉報為劣跡藝人 代言境外賭博網站惹議

張信哲遭中國網友舉報為劣跡藝人 代言境外賭博網站惹議
王毅認今年中美關係出現變化 要美國想清楚3件事

王毅認今年中美關係出現變化 要美國想清楚3件事
喜萊莉：進步派害國會無法做事 且影響期中選舉

喜萊莉：進步派害國會無法做事 且影響期中選舉