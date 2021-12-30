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NBA／布克突破生涯10000分里程碑 史上第7年輕

記者蔡佳霖／綜合報導
布克（中）對雷霆之戰達到生涯10000分里程碑。（美聯社）
布克（中）對雷霆之戰達到生涯10000分里程碑。（美聯社）

布克（Devin Booker）在29日主場對雷霆一戰中，24投12中包括6記三分球，狂轟38分7籃板5助攻2阻攻，追平賽季個人最高得分紀錄，此外，他更是達到生涯10000分里程碑。

根據統計，布克是以25歲又60天的年齡成為史上第7年輕破10000分的球員，排在他前面的分別是詹姆斯（LeBron James）的23歲又59天、杜蘭特（Kevin Durant）的24歲又33天、布萊恩（Kobe Bryant）的24歲又194天、安東尼（Carmelo Anthony）的24歲又251天、麥格瑞迪（Tracy McGrady）的24歲又272天、安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的25歲又45天。

「這對我意義重大，」談到紀錄里程碑，布克感性地說，「教練們信任一個年輕小夥子，容許我在錯誤之中學習成長，不是每個人都會有這樣的機會。」

但布克也不忘開起玩笑。「如果荷納塞克（Jeff Hornacek）能讓我多上場，說不定我現在已經12000分了。」

在布克的強勢發揮下，太陽最終以115：97輕鬆擊敗雷霆，結束近期主場2連敗。

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