NBA／尊重因防疫規定禁賽 厄文：感激能回歸客場比賽

厄文談到籃網季前下達的禁賽聲明，他表示能夠理解球團做法。（Getty Images）

根據報導，由於厄文 （Kyrie Irving）沒有接種疫苗 ，按照紐約市 防疫規定，他將無法出席主場比賽，最快可能要在1月6日對溜馬或是1月13日對公牛的客場比賽中回歸。

厄文訓練結束後接受採訪時，他也透露自己在歷經漫長等待後，期盼能夠找回最佳狀態，同時他感謝能夠回到籃網。

「昨晚我幾乎是輾轉難眠，我想念籃球，也對於回歸感到心情激動，」厄文說，「經歷很長一段時間的等待後，我仍無法掩飾自己的內心，我非常期待首場比賽的到來。我想找回最佳狀態，哪怕是要花五場比賽，還是更多時間。」

厄文是在今天與球隊一同進行訓練，籃網總教練奈許（Steve Nash）透露，厄文仍需要1到2周的時間來恢復狀態，屆時才能代表籃網出賽。

在接受採訪時，厄文談到籃網季前下達的禁賽聲明，他表示能夠理解。「我完全理解並尊重球隊的決定，我也理解沒有接種疫苗就不能完全成為球隊一員的選擇。我必須冷靜下來，理性地去評估所有事，從球隊和隊友的角度去看待問題。」厄文說。

能夠獲准回到球隊，厄文表達感激之意。「我很感激能夠回到球館，全隊都很熱情歡迎我回來。說實話，在場邊看著大家我感到很難受，我知道所有人都經歷這些事情，我祈禱所有人都身體健康。如果有機會回到球場和大家並肩作戰，即使只是客場，我也感激這樣的機會。」

厄文繼續說：「球隊和我聯繫的時候，我們的交流溝通過程很愉快。球隊希望我回來，我也是很肯定地回應，這裡是我一直想待的地方，我想和球隊一起打球。」

此外，厄文也談到對於疫苗接種的態度。「我了解沒有接種疫苗的後果，也清楚這會對賽季造成什麼影響。但無論如何，我都沒有為接種疫苗做好準備。」

厄文亦表示哈登（James Harden）和杜蘭特（Kevin Durant）一直都給予他支持，「在我們職業生涯這個階段來到同一支球隊，我們想要充分利用這一點，籃網的奪冠窗口還會持續一段時間，我們想要打鐵趁熱。」