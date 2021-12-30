NBA／逆轉三分球絕殺獨行俠 國王梅圖：感覺要暈過去了

國王靠梅圖（左二）底線轟進石破天驚的絕殺三分球氣走獨行俠。（路透）

國王在主場和獨行俠一路周旋到最後時刻，靠著梅圖（Chimezie Metu）底線轟進石破天驚的絕殺三分球，以95：94逆轉拿下2連勝。

國王陣中6人得分雙位數，福克斯（De'Aaron Fox）拿到16分3助攻，哈利伯頓（Tyrese Haliburton）12分10助攻，巴恩斯（Harrison Barnes）和米契爾（Davion Mitchell）各拿14分。巴格利（Marvin Bagley III）11分7籃板2抄截，致勝功臣梅圖則有11分8籃板的表現。

「能在對手板凳席前面投進，感覺非常棒。先前我對自己投籃有些失去信心，這球來的正是時候。老實告訴你，我感覺有點要暈過去了。」梅圖賽後談到絕殺球的感受。梅圖本季三分球命中率僅24.1%，但這一球卻是價值連城。

這場比賽雙方一路呈現拉鋸戰，比分互有領先，糾纏到第四節依然難分難解。獨行俠靠著布朗森（Jalen Brunson）和波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）連拿4分，在剩下33.2秒取得2分超前。

不過國王接下來成功守住獨行俠的進攻，重新把球權拿到手上；福克斯操刀最後一擊，他在突破禁區後把球分到底線的梅圖，在大空檔的情況下直接命中氣走獨行俠。

相較於國王進攻點平均分攤，獨行俠得分幾乎集中在2人身上。布朗森得到25分6助攻，波爾辛吉斯則有24分7籃板3助攻3阻攻。芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）11分6籃板，甫加盟的湯瑪斯（Isaiah Thomas）則是進帳6分4助攻。

獨行俠在最近7場比賽中吞下5敗。