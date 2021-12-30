NBA／柯瑞3000顆三分球 勇士仍輸金塊

勇士隊球星柯瑞成為史上首位三分球「3000俱樂部」成員。（Getty Images）

已經是NBA 「三分球王」，勇士 隊當家球星柯瑞 （Stephen Curry）28日在主場達成新里程碑，第3節末投進單場第一記三分球，生涯達到3000顆大關，成為聯盟史上第一人，美中不足是球隊以86：89不敵金塊隊。

來源：聯合影音網

柯瑞日前打破艾倫高懸近11年的2973球紀錄，成為聯盟三分球進球紀錄保持人，28日迎敵前已累積2999顆。

面對新紀錄，柯瑞前7次外線出手全落空，上半場得分掛零，勇士最多落後24分，他在第3節最後3秒第一記外線破網，「3000顆先生」正式誕生，主場球迷也以熱烈歡呼回應。

只花794場比賽就完成新紀錄，本場三分球14投5中，柯瑞說：「達到里程碑很酷，這是非常棒的成就，之後每次外線進球都是新紀錄，我會享受這一切。」

柯瑞連續157場比賽投進三分球，也追平自己紀錄，下一場到丹佛踢館金塊的比賽可能又有新紀錄誕生。

雖在主場完成里程碑，勇士在球星格林（Draymond Green）缺陣、柯瑞上半場熄火下打得辛苦，下半場在柯瑞手感回溫下縮小差距，第4節1分04秒更追平比分，但金塊巴頓（Will Barton）連拿4分、約柯奇（Nikola Jokic）賞關鍵火鍋，加上勇士伊古達拉（Andre Iguodala）追平外線失手，金塊驚險以三分差踢館成功。

金塊下半場只拿29分，仍獲本季對勇士首勝，約柯奇攻下22分、18籃板、5助攻、4抄截，成為贏球功臣。