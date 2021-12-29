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NBA／字母哥回歸 公鹿三劍客合體 拆穿魔術摘4連勝

體育新聞組╱綜合報導
安戴托昆波(右)拿下28分，助公鹿三連勝。(美聯社)
安戴托昆波(右)拿下28分，助公鹿三連勝。(美聯社)

安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）聖誕大戰驚喜回歸，讓衛冕軍公鹿三劍客終於順利合體。28日 他們持續高檔演出合繳67分，率隊以127比110拆穿魔術，摘下4連勝。

影音來源：YouTube

魔術此役拿公鹿流暢攻勢毫無辦法，讓對手打出55.3%整體命中率，且三分線外更以45.9%命中率投進17球，幾乎是一路挨打情況下，雖然末節克服整場最多29分落後，追到8分差，但只是曇花一現。

數據上，安戴托昆波攻28分居首，米道頓（Khris Middleton）添21分，哈勒戴（Jrue Holiday）也有18分、10助攻演出，而波提斯（Bobby Portis）重返先發冶攻19分；魔術則以轟生涯新高38分的華格納（Franz Wagner）表現最佳。

此外，籃網隊也迎來好消息，據悉，杜蘭特（Kevin Durant）出關有望下一場回歸，另外，傳厄文也已解除隔離。

如同教頭奈許（Steve Nash）所言，杜蘭特（Kevin Durant）與艾德里奇（LaMarcus Aldridge）如預期解除隔離，其中前者被認為很有機會在本週五主場對76人比賽有望披掛上陣復出，而籃網甚至還迎來更大佳音。

那就是厄文（Kyrie Irving）同樣也在觸發協議後滿足了出關條件，他前不久才獲得籃網球團許可允其回歸只打客場比賽，不過由於他過去本季還未曾出賽，教頭奈許也透露，厄文首要之務是恢復比賽狀態，他預估這至少約1至2周時間。

厄文 YouTube

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