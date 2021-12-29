NBA／柯瑞寫3千顆三分里程碑留憾 逆轉未果惜敗金塊

柯瑞在第三節達成3000記三分里程碑，可惜勇士甦醒太慢，反攻功虧一簣，在主場不敵金塊。（Getty Images）

柯瑞 （Stephen Curry）開局災難般手感，讓只差臨門一腳的3000記三分里程碑一度難產，他下半場找到準星率勇士 發動反攻，但約柯奇（Nikola Jokic）將功贖罪，失誤後回頭及時回防擋下對方追平嘗試，讓金塊以89：86艱苦留下勝利。

勇士此役在柯瑞前段大低潮下，整體進攻也隨著死當，最多落後多達24分。一路開打局面直到下半場才總算翻轉，柯瑞第3節最後5.3秒，右邊底線命中三分寫下紀錄，也找到自己手感，末節獨攬15分，帶領勇士一度打到平手局面。

可惜巴頓（Will Barton）連拿4分回應，勇士漂亮戰術安排下，維金斯（Andrew Wiggins）快速拿2分，約柯奇接著傳球失誤，沒想到他快馬加鞭回來擋下庫明加（Jonathan Kuminga）籃下強攻，最後伊古達拉（Andre Iguodala）追平三分嘗試也相差甚遠。

數據上，約柯奇貢獻22分、18籃板，兩項數據都是金塊之首，但他僅送5助攻卻出現8失誤，組織傳導並不理想，巴頓（Will Barton）另添21分；勇士以柯瑞23分為佳，維金斯解隔離回歸攻21分，格林（Draymond Green）觸發協議缺陣，這也是勇士本季主場第3敗。