NBA／被當連敗戰犯 衛少不理酸言 自認表現還可以

衛斯特布魯克面對批評聲浪，強調不會在乎外界聲音。（Getty Images）

湖人 近期陷入5連敗慘況，就連詹姆斯（LeBron James）連4戰得分破30也無法挽頹勢，不少人把輸球矛頭指向衛斯特布魯克（Russell Westbrook），認為其低迷表現是戰犯，但他28日受訪也回應，強調不會在乎外界聲音。

「每個人都希望我這樣做，但忽然他們又不希望我這樣做。老實說，我已經不在乎這些了，其他人想要我怎麼做是他們想法」，衛斯特布魯克指出，他也強調很多人都說該讓衛斯特布魯克做好自己，但唯有他本人明白這背後含意。

衛斯特布魯克解釋：「人們說讓我做自己，但他們根本不明白這是怎麼回事，只有我自己才懂，所以我會做好我該做的，其他人的話就隨他們去說。」他也自評本身表現說：「我覺得我表現還可以，人們不能總預期我場均25、15、15。」

此外，灰熊隊主控莫蘭特傷癒復出後的表現也受到質疑，他一度心灰意冷關閉社群網站 ，但最新出戰太陽的比賽中，他拿下復出後最高的33分，包括投進比賽最後0.5秒連過四人的準絕殺拋投，助隊以114比113險勝，打臉酸民。

莫蘭特上月底因為左膝傷勢缺席12場比賽，上周復出後球隊卻吞二連敗，對雷霆之戰賽後透露，被自家球迷要求他「下場坐著」，短暫關閉社群網站沉澱心情。

談到投進關鍵一擊，莫蘭特直言這一直是他的責任，「我喜歡處在高壓力的環境之中，勇於接受挑戰，對我們來說，對陣一支如此偉大的球隊，我們也拿下一場偉大的勝利。」