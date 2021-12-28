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NBA／挺過隔離潮考驗…黃蜂球員回歸 螫火箭止敗

體育新聞組／綜合報導
火箭失誤連連，敗給黃蜂。（美聯社）
火箭失誤連連，敗給黃蜂。（美聯社）

先前曾是隔離潮底下重災戶，黃蜂在觸發協議球員陸續回歸後，終於得以擺出完整陣容迎敵，只是沒想到近期還是吞下3連敗，27日對上狀態疲軟火箭，總算一吐怨氣，以123：99快意止敗。

火箭日前苦吞15連敗後鹹魚大翻生反而拉出7連勝，但現在又戰績直線下滑，近9場只拿2勝。黃蜂此役整體命中率突破5成，進攻銳不可擋，第2與第3節猛烈攻勢後，差距擴大為28分，輕鬆邁向勝利。

黃蜂後場雙衛本場表現不俗，洛齊爾（Terry Rozier）繳出歸隊後新高27分且包含7記三分球，小鮑爾（LaMelo Ball）獲16分與7助攻，替補的烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）攻18分；火箭方面，以菜鳥昆恩（Trevelin Queen）獲17分居首。

火箭近期狀態並不好，遭遇3連敗，隊內奧古斯丁（D.J. Augustin）、馬修斯（Garrison Mathews）、泰特（Jae'Sean Tate）和小馬丁（Kenyon Martin Jr）都觸發健康安全協議，榜眼格林（Jalen Green）和小波特（Kevin Porter Jr.）也因傷缺席。

本來火箭本來一直緊咬比分，後來卻突然被打崩，半場結束前，連續2次傳球失誤。半場比賽打完，火箭已經出現12次失誤，全隊沒有球員得分上雙，最高的是伍德（Christian Wood）9分。

鮑爾 波特

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