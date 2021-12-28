NBA／比肩艾佛森 安比德282場破7000分

安比德僅用了282場就達到7000分。（路透）

沒因場上和巫師隊哈瑞爾（Montrezl Harrell）的衝突影響表現，76人隊當家中鋒安比德（Joel Embiid）繳出36分、13籃板的「雙10」數據，率隊以117：96收下勝利，生涯累積更達7000分里程碑，一掃前一戰錯失「絕殺」機會的陰霾。

安比德只打282場就達到7000分里程碑，累計7017分，加入76人傳奇球星艾佛森（Allen Iverson）行列，兩人都成為隊史前300場就達到7000分里程碑的球員。

達成特別紀錄的安比德表示，「如果我的生涯都保持健康的話，我現在有可能已經拿到1萬5000分了」，不過個人數據並非重點，「我的目標一直是每天表現更好，讓我們有機會贏下總冠軍。」

NBA近日受新冠肺炎疫情 影響，許多球員觸發健康安全協議隔離中，76人和巫師也是受災球隊，76人包括佐蒙德（Andre Drummond）和格林（Danny Green）等都無法出賽，巫師當家球星比爾（Bradley Beal）也正在隔離；陣容已不完整，巫師替補中鋒哈瑞爾又因槓上安比德，連吞技術犯規被趕出場。

衝突發生在第3節，76人在小柯瑞 （Seth Curry）、安比德等接連外線攻勢下拉出15：0攻勢、領先超過20分；同節的3分04秒，哈瑞爾對安比德犯規後兩人還言語交鋒，雙雙領到技術犯規；30秒後，哈瑞爾又推了安比德，領到第二次技術犯規離場。

兩人戰火沒因比賽結束落幕，哈瑞爾要記者去問裁判發生什麼事情，他說：「我不覺得我有任何錯，就這麼簡單。」他還補充，不會為場上動作道歉，也不後悔自己舉動，「我不會改變我的打球方式，我才不會退縮。」

安比德則透露，比賽中哈瑞爾不斷用言語挑釁自己，但他也用實際表現證明自己的身手；當哈瑞爾被吹出場時，他還揮手送對手離開，換來哈瑞爾一陣搖頭。安比德說：「我不會說他第二次技術犯規是我引誘的，但我是想把趕出他自己的舒適區，然後被驅逐出場。籃球一方面也是精神層級的對決。」