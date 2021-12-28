我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

為何中擴大西安封城總禁足 美卻砍半染疫隔離期？

丹佛驚傳槍案釀4死3傷 槍手交火後遭擊斃

NBA／比肩艾佛森 安比德282場破7000分

體育新聞組／綜合報導
安比德僅用了282場就達到7000分。（路透）
安比德僅用了282場就達到7000分。（路透）

沒因場上和巫師隊哈瑞爾（Montrezl Harrell）的衝突影響表現，76人隊當家中鋒安比德（Joel Embiid）繳出36分、13籃板的「雙10」數據，率隊以117：96收下勝利，生涯累積更達7000分里程碑，一掃前一戰錯失「絕殺」機會的陰霾。

安比德只打282場就達到7000分里程碑，累計7017分，加入76人傳奇球星艾佛森（Allen Iverson）行列，兩人都成為隊史前300場就達到7000分里程碑的球員。

達成特別紀錄的安比德表示，「如果我的生涯都保持健康的話，我現在有可能已經拿到1萬5000分了」，不過個人數據並非重點，「我的目標一直是每天表現更好，讓我們有機會贏下總冠軍。」

NBA近日受新冠肺炎疫情影響，許多球員觸發健康安全協議隔離中，76人和巫師也是受災球隊，76人包括佐蒙德（Andre Drummond）和格林（Danny Green）等都無法出賽，巫師當家球星比爾（Bradley Beal）也正在隔離；陣容已不完整，巫師替補中鋒哈瑞爾又因槓上安比德，連吞技術犯規被趕出場。

衝突發生在第3節，76人在小柯瑞（Seth Curry）、安比德等接連外線攻勢下拉出15：0攻勢、領先超過20分；同節的3分04秒，哈瑞爾對安比德犯規後兩人還言語交鋒，雙雙領到技術犯規；30秒後，哈瑞爾又推了安比德，領到第二次技術犯規離場。

兩人戰火沒因比賽結束落幕，哈瑞爾要記者去問裁判發生什麼事情，他說：「我不覺得我有任何錯，就這麼簡單。」他還補充，不會為場上動作道歉，也不後悔自己舉動，「我不會改變我的打球方式，我才不會退縮。」

安比德則透露，比賽中哈瑞爾不斷用言語挑釁自己，但他也用實際表現證明自己的身手；當哈瑞爾被吹出場時，他還揮手送對手離開，換來哈瑞爾一陣搖頭。安比德說：「我不會說他第二次技術犯規是我引誘的，但我是想把趕出他自己的舒適區，然後被驅逐出場。籃球一方面也是精神層級的對決。」

76人隊安比德與巫師隊哈瑞爾爆發衝突，哈瑞爾還被趕出場。（路透）
76人隊安比德與巫師隊哈瑞爾爆發衝突，哈瑞爾還被趕出場。（路透）

柯瑞 疫情 新冠肺炎

上一則

網球／費德勒能再拿大滿貫？老爸：不會了

下一則

NBA／挺過隔離潮考驗…黃蜂球員回歸 螫火箭止敗

延伸閱讀

NBA／詹姆斯發迷因暗示「新冠像流感」專家、球迷齊轟

NBA／詹姆斯發迷因暗示「新冠像流感」專家、球迷齊轟
NBA／老鷹楊恩不在 波格丹諾維奇氣走76人

NBA／老鷹楊恩不在 波格丹諾維奇氣走76人
NBA／安比德批防疫鬆懈 重啟泡泡補破網？

NBA／安比德批防疫鬆懈 重啟泡泡補破網？
NBA／柯瑞三分失準 破紀錄再等 安比德率七六人挫勇士

NBA／柯瑞三分失準 破紀錄再等 安比德率七六人挫勇士

熱門新聞

北美職業冰球聯盟（ NHL）主席貝特曼今天表示，由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情干擾，NHL球員將不會參與明年2月北京冬奧男子冰球賽。美聯社

NHL正式證實 球員因疫情不會參與北京冬奧

2021-12-22 14:16
林書豪(右)曾在尼克打出不可思議的「林來瘋」。（歐新社資料照片）

最想看到誰重返NBA？尼克被點名「考慮一下林書豪」

2021-12-26 09:23
詹姆斯被爆出很想重返騎士。（路透）

NBA／詹姆斯想3度重返騎士？知情人士：這是公開的秘密

2021-12-20 18:45
林書豪北京見面會，媒體問及好友王力宏事件，遭公關強勢打斷採訪。(記者賴錦宏／攝影)

林書豪北京見面會 被問王力宏…苦笑拒答

2021-12-20 04:15
戴資穎遭遇像是女版李宗偉。(本報資料照片)

羽球／戴資穎獨缺2大賽冠軍 印媒戲稱「女版李宗偉」

2021-12-24 07:43
林書豪（右）在比賽中投籃。 （新華社）

籃球／林書豪回歸中國首戰 23分、6助攻率北京首鋼奏捷

2021-12-25 20:26

超人氣

更多 >
美飛中航班為何6小時後空中折返 原因看這裡

美飛中航班為何6小時後空中折返 原因看這裡
紐約法拉盛威利點要蓋賭場? 華人憂心被迫搬家

紐約法拉盛威利點要蓋賭場? 華人憂心被迫搬家
90後海歸多才多藝卻當住家保母 媽媽得知後拉黑她

90後海歸多才多藝卻當住家保母 媽媽得知後拉黑她
秦剛接受全美主要媒體採訪 但事後竟一字未見

秦剛接受全美主要媒體採訪 但事後竟一字未見
國衛院研究：新冠病毒在人體四處亂竄 侵襲全身器官

國衛院研究：新冠病毒在人體四處亂竄 侵襲全身器官